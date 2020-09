Países de Europa y Asia reabren los colegios

sábado, 5 de septiembre de 2020 21:13

La pandemia de coronavirus registró hoy un récord diario de 304.626 nuevos casos en el mundo, según el recuento que realiza la Universidad Johns Hopkins, en el que India impulsó la suba con 86.432 infecciones en las últimas 24 horas y se acercó a Brasil como el segundo país más afectado por el virus, mientras otros estados continúan con el reinicio del ciclo lectivo.



India, el tercer país más afectado por la pandemia que se desató en diciembre en la ciudad china de Wuhan, marcó un nuevo récord y superó hoy los 4 millones de casos de coronavirus al sumar 86.432 nuevas infecciones en la víspera, informó el Ministerio de Salud, mientras que las muertes ascendieron a 69.561, tras sumar 1.089 en el último día.



El país asiático de más de 1.300 millones de habitantes registró en la última semana sus cifras más altas de contagios y la tendencia sugiere que podría sobrepasar en los próximos días a Brasil, el segundo país más afectado, después de Estados Unidos, que según el recuento de la Universidad Johns Hopkins tiene 6,2 millones de casos y más de 188.000 muertes.



Mientras los expertos temen que la cifra de casos entre los jóvenes estadounidenses crezca aún más cuando reabran universidades y escuelas que todavía permanecen cerradas por la Covid-19, la institución North Star, de Wisconsin, parece haber logrado detener la propagación durante la primera mitad del año con una modalidad que combina campamento y anunció la apertura de un nuevo ciclo.



Paralelamente, varios países de Europa y Asia retomaron el ciclo lectivo o lo harán en los próximos días.



En ese contexto, los ministros de Educación del G20 apoyaron hoy las clases virtuales como alternativa ante la pandemia de Covid-19, consideraron "fundamental" el papel de la equidad en el acceso a la tecnología y abogaron por promocionar la concientización sobre ciberseguridad y el entrenamiento a profesores.



"Reconocemos el valor de la enseñanza y el aprendizaje a distancia y combinados, y subrayamos la importancia de mejorar el acceso a la educación de calidad, el desarrollo profesional de los educadores, la infraestructura y el contenido digitales", acordaron los ministros en una declaración conjunta al término del encuentro virtual.



Entre los distintos escenarios está el de Francia, por ejemplo, que completó hoy la primera semana de clases en pleno pico de contagios de coronavirus, con 22 escuelas cerradas, de un total de 61.500, por detección de nuevas infecciones.



España, después de un verano de aumento incesante de infectados, unos 8,3 millones de alumnos comenzaron a retornar a las aulas esta semana, sobre todo en escuelas infantiles, aunque será a partir del lunes próximo que reabrirán gradualmente las instituciones en la mayoría de las regiones del país.



Las autoridades enfatizaron que la educación será presencial, como mínimo hasta el segundo de los cuatro cursos de la secundaria obligatoria, tras la experiencia de la primera mitad del año con enseñanza virtual y pese al recelo de sindicados docentes.



A falta de datos oficiales en España durante los fines de semana, varias regiones informaron este sábado más contagios, con lo cual se estima que el impacto epidémico sobrepasa ya el medio millón, y el número oficial de muertos ronda los 29.500, informó la agencia de noticias EFE.



Rusia, por su parte, reportó 5.205 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado desde el inicio de la pandemia superó el millón, mientras que el número de fallecidos superó los 17.700.



Entretanto, en Irán las escuelas reabrieron hoy combinando educación presencial y virtual, tras siete meses cerradas debido a la pandemia de coronavirus, que causó más de 22.000 muertes y 380.000 contagios en el país.



Las clases presenciales se concretaron en un 62% del total de las 116.000 escuelas, elegidas por no tener más de 100 alumnos, mientras que el resto de las instituciones estableció un método virtual y presencial, informó el Ministerio de Educación.



En Cisjordania se espera que mañana inicien las clases unos 2 millones de alumnos primarios y el 20 de septiembre el resto de los grados, mientras que Gaza seguirá sin clases tras registrar un máximo de 110 contagios en la víspera y por el confinamiento decretado para detener el brote de coronavirus detectado hace dos semanas.



"Las condiciones de salud en la Franja de Gaza no son adecuadas para la reanudación de clases en escuelas y universidades. Esperamos la mejora de las condiciones y las recomendaciones de los comités especializados al respecto", explicó en un comunicado el Ministerio de Educación en el enclave, luego de que la ONU alertara del precario sistema sanitario, tras más de una década de bloqueo israelí.



Brasil, el segundo país más afectado del mundo, superó hoy los 4,1 millones de contagios, mientras que las muertes llegan ya a 126.203, según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud.



En Ecuador, en tanto, un grupo de jóvenes desarrolló un cementerio digital para honrar a las personas fallecidas por coronavirus durante la cuarentena, que en su mayoría no pudieron ser despedidos por sus seres queridos.



En ese espacio, familiares y amigos podrán publicar obituarios, mensajes y galerías de fotos, e incluso encender una vela en memoria de sus seres queridos fallecidos, según la agencia de noticias EFE.



Ecuador suma 118.045 contagios de coronavirus (870 en las últimas 24 horas), 6.724 muertes confirmadas por la enfermedad (50 nuevas) y otras 3.752 defunciones sospechosas de haber tenido la misma causa, informó esta tarde el Ministerio de Salud Pública.