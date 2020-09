A 6 años de la desaparición de una bailarina, se cree que la desmembraron y disolvieron en ácido

viernes, 18 de septiembre de 2020 09:00

“Mamá, es Olga. He robado una gran cantidad de dinero. No puedo ir a Moscú. Ahora iré a Europa por 10 días. No respondas a las llamadas si te llaman. No me busques. No vayas a ninguna parte”. Cuando la madre de Olga Demina recibió ese mensaje en su celular, su instinto materno le indicó que esas palabras no fueron escritas por su hija, que alguien se había hecho pasar por ella con el fin de que nadie la buscara tras su desaparición.

La joven bailarina de 25 años fue vista por última vez con vida el 20 de agosto de 2014. Su talento solía desplegarlo en el teatro de ballet del Bolshoi, el más importante de Rusia. Tenía un futuro muy prometedor y las posibilidades de crecimiento estaban latentes. Sin embargo, alguien frustró sus planes y todas las miradas cayeron sobre su manager, la última persona que estuvo con ella el día que desapareció.

Malkhaz Dzhavoev, de 40 años, la había llevado ese día a que baile en una fiesta privada para un grupo de millonarios. Luego, y con el dinero cobrado, la llevó a su departamento y hasta ahí llegó el rastro.

“Ella estaba completamente a su merced", lamentó la madre al sitio East2West News, según reprodujo Infobae.

Ese día que desapareció, a la madre le llegó el misterioso mensaje y ni la progenitora ni la policía creyeron que el mensaje fuera enviado por la bailarina, sino por alguien vinculado a lo que le sucedió.

La primera hipótesis que cobró mucha fuerza fue que Dzhavoev tenía fotos de ella que eran sexualmente comprometedoras y la estaba chantajeando. A pesar de que pagó más 10.000 dólares, las imágenes terminaron siendo publicadas. La principal hipótesis de los investigadores es que quien la extorsionaba le pidió más dinero, ella se negó a pagar, y entonces la asesinó.

“Poco antes de su muerte vendió su auto Peugeot. Fue a venderlo con Malkhaz, él tomó el dinero (...) Olga también tenía préstamos a su nombre y le dio el dinero a Malkhaz”, agregó Olga.

El supuesto manager fue detenido en Moscú en 2017 tras ser extraditado por una orden de la Interpol de Alemania, donde había huido, haciéndose pasar por un refugiado kurdo. Pero luego fue liberado. Sin embargo, cayó preso por cometer un fraude en la venta de un apartamento que pertenecía al novio de la bailarina, Alexey Fetisov.

En esta oportunidad lo condenaron a 5 años y medio de prisión y en ese contexto habría hecho una importante revelación "en confianza" a alguien de adentro de la cárcel que hizo que hoy sea visto nuevamente como posible autor del crimen.

Dzhavoev habría confesado que él mató a Olga y que el cadáver “fue desmembrado y disuelto en ácido”. Sus restos fueron luego arrojados en un pozo cerca de un lago.

"Los trabajos de búsqueda están en marcha allí ahora. El ácido sulfúrico disuelve todo, pero algunos fragmentos del cuerpo pueden haber sido preservados. Hay que encontrarlos”, afirmó esa persona.

“El homicida la asesinó y luego desmembró el cadáver... después disolvió partes del cadáver en ácido”, señaló la madre de Olga.

La investigación se reactivó y si bien desde la defensa del hombre indican que la bailarina escapó fuera de su país, la hipótesis que va cobrando fuerza nuevamente es al del asesinato. Por ahora la policía comprobó que cerca del día de desaparición de la chica, el manager y su padre compraron ese ácido en cuestión.