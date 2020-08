Comienzan en Italia los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus

sábado, 8 de agosto de 2020 23:25

Los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus producida por un laboratorio de Italia comenzarán el lunes próximo en ese país, luego de haber concluido la fase pre clínica de pruebas.



La vacuna, patentada por la empresa de biotecnología italiana ReiThera, con sede en Castel Romano, ya superó los ensayos pre-clínicos efectuados tanto in vitro como en animales, informó hoy la agencia de noticias Ansa.



La vacuna será probada por el Instituto Lazaro Spallanzani en"voluntarios sanos, de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 18 y 55 años y entre los 65 y 85 años inscritos en el Servicio Sanitario Nacional que no hayan participado en otros estudios clínicos en los últimos 12 meses y que no hayan contraído la Covid-19", explicó el director científico, Giuseppe Ippolito.



Financiada por la Region Lazio con una inversión de 5 millones de euros, junto al Ministerio de Investigación, desde el 24 de agosto será suministrada a 90 voluntarios.



Además de la vacuna del laboratorio ReiThera, está en estudio otra producida por Takis y Rottapharm, basada en una innovadora técnica que utiliza el ADN.



Las experimentaciones en curso sobre vacunas son 44 en el mundo, como reportó en la última actualización del monitoreo del ISS. De ese total, el 36% se halla en la Fase 1 mientras otro 43% está en una fase 1/2.



Diversos países del mundo participan en la "carrera" por la vacuna y China encaminó 15 pruebas.



Entre aquellos que se declaran más avanzados figura Rusia, que ya hizo saber que desea iniciar una vacunación masiva en octubre próximo.