Video: una mujer interrumpió una boda y dijo que estaba embarazada del novio

El esperado casamiento de una pareja terminó con gritos y empujones cuando una mujer irrumpió en el evento y aseguró que estaba embarazada del novio. El insólito momento fue registrado por uno de los invitados de la boda, que se realizó Detroit, Estados Unidos. Más tarde, la persona compartió el video en TikTok, donde se volvió viral.

La secuencia empieza con la pareja y sus seres queridos ubicados en un altar al aire libre, mientras el cura da el discurso previo al "sí, quiero". En ese momento, una mujer que no llega a ser registrada por la cámara comienza a gritar a la distancia e interrumpe la ceremonia. "¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿No tomaste tu medicación hoy?", se la escucha preguntar.

Ante esta situación, el pastor intenta ignorarla. Sin embargo, ella insiste: "¡Anthony, sé que me escuchas! Estás actuando como si no me conocieras, ¡tengo a tu bebé aquí!".

En ese momento, la situación se torna insostenible y una de las mujeres que se encontraba junto a los novios en el altar le tira un ramo de flores. Después, comienza a caminar por el pasillo central para enfrentarla, y en ese momento el video termina.

Tras su publicación en TikTok, la secuencia no tardó en ser reproducida más de 10 millones de veces. También recibió más de 1,8 millones de "me gusta" y de 44.000 comentarios.

Por su parte, medios internacionales informaron que, a pesar del inesperado episodio, la boda continuó y los novios finalmente se casaron.

Lo cierto es que, hasta el momento, nadie consiguió responder a la pregunta que todos se hacen en las redes sociales: "¿Realmente la mujer estaba embarazada de Anthony?".

Fuente: TN