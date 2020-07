Estos son los tres signos del zodíaco que tienen el "te amo" fácil

sábado, 25 de julio de 2020 20:20

¿Alguna vez te dijeron "te amo" en las primeras citas?, o tal vez se te escapó a vos. Según los astrólogos, esta facilidad para demostrar tus sentimientos podrían tener que ver con tu signo zodiacal.

Ellos son los que lo dicen primero:

Piscis

Si conocés a algún pisciano apuesto a que esperaste verlo en esta lista. Es que hasta los más introvertidos sienten que su propósito es amar y no tienen miedo de manifestarlo. Si sos de este signo, tené cuidado con idealizar a tu pareja y darle amor a la persona que se lo merece.

Aries

Aunque no suelen ser tildados como románticos, sí son muy intensos e impulsivos lo que hace que fácilmente sean los primeros en declarar su amor. ¡Ojo! No le gusta sentirse vulnerable así que es probable que se tire a la pileta solo cuando crea que haya agua o cuando el sentimiento sea irrefrenable.

Cáncer

Suelen ser emocionalmente dependientes y continuamente necesitan expresar lo que sienten para saber si es recíproco o no. Les gusta vivir la experiencia "all inclusive" en el amor y no temen comenzarla cuanto antes. Disfrutan de la estabilidad emocional.