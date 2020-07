México se prepara para convivir un año y medio con el coronavirus

sábado, 18 de julio de 2020 19:00

El gobierno de México reconoció hoy la necesidad de adecuar la política económica para afrontar un período de hasta un año y medio de la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que “el horizonte de recuperación” tras el impacto de la cuarentena “será de mayor tiempo” al estimado inicialmente.



“El horizonte de recuperación será de mayor tiempo”, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la tercera Reunión Virtual de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G20).



“En mi intervención señalé un período de entre un año a un año y medio en el que coexistiremos con el Covid-19, y las políticas fiscal, financiera y económica tendrán que ajustarse a este nuevo horizonte”, agregó el funcionario en un comunicado citado por la agencia de noticias EFE.



Con 331.298 casos confirmados y 38.310 muertes por la enfermedad, según su último balance oficial, divulgado anoche, México es el séptimo país con más contagios y el cuarto con más defunciones, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.



Sin embargo, si se sumaran los casos sospechosos aún no confirmados, el total de infectados ascendería a 372.099, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, con lo que México pasaría a ser el quinto país con más contagios, por encima de Perú y Sudáfrica.



Además, con casi 300 por millón de habitantes, se ubica como el decimocuarto país con mayor proporción de fallecidos por Covid-19.



Debido al impacto de la cuarentena, la economía mexicana se contraerá este año 10,5%, estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que destacó que la ayuda dispuesta por el gobierno para afrontar la crisis es una de las más bajas de América latina, con menos de 1% del producto bruto.



Herrera sostuvo que la recuperación económica dependerá de la evolución de la enfermedad y vaticinó que no será “un proceso inmediato”, por lo que sugirió una “mezcla correcta” de medidas fiscales, crediticias y regulatorias, que no detalló.



“Debemos administrar los recursos públicos a lo largo del tiempo para apoyar adecuadamente la recuperación económica sin presionar excesivamente las finanzas públicas ni generar desequilibrios financieros”, dijo el funcionario.