Horóscopo: conocé los signos más celosos del zodíaco, según sus elementos Los elementos

Si seguí lo que dicen los astros, y te interesa saber cómo saber si tu en signo reinan los celos, prestá atención a lo que dice cada signo según su elemento: fuego, aire, agua o tierra. ¡Enterate todo lo que dice el horóscopo sobre los celos en la pareja!

¿Que tan celosos son los signos del zodíaco de acuerdo a sus elementos?

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Esto signos son muy propensos a sufrir de celos por el conocimiento que muestren otros, si otra persona logra resaltar gracias a su conocimiento, intelecto o su creatividad, estos signos, siempre enfocados en crecer en intelecto y conocimiento, pueden sentir celos.

En cuanto a la pareja, no son precisamente los más celosos del zodíaco, ya que suelen confiar plenamente en sus parejas. Igualmente ellos también necesitan confianza absoluta de parte de su “otra mitad”.

Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Sus celos aplican más que nada a cosas materiales, aunque no son ambiciosos en sí pero digamos que es aquella duda o molestia de no entender por qué no han podido ellos alcanzar lo mismo si tienen el talento y el conocimiento para lograrlo. También son algo apurados en sus retos y objetivos y sufren cuando otra persona, siendo más lento o menos astuto en su camino al objetivo, lo alcanza primero.

En lo que son más celosos los signos de tierra es en el tema familiar, sobre todo Virgo, quienes quieren siempre ser el centro de su familia, desde niños. Tratan de ganarse la atención de todos siendo atentos y tratando de ayudar en cuanto pueden a todo el que lo necesite.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario.

Son los signos menos complicados del zodiaco en cuanto a los celos, seguros de sí mismos y siempre dispuestos a tomar la iniciativa. En sus relaciones de pareja son muy prácticos, si estás con alguien es porque confías en esa persona, sino no tiene sentido iniciar la relación siquiera.

Su autoestima siempre alta hace que, en caso de ser engañados, pasen del dolor a pasar la hoja en muy poco tiempo. Sobre todo Sagitario, quienes apenas entienden lo que pasó, cortan por lo sano y siguen su vida. Entienden claramente cuando algo así pasa en realidad se gana, alejar a alguien que no aprecia el compromiso para con ellos, no puede ser más que positivo.

Los signos de fuego también podrían mostrar algo de debilidad con sus amigos. Son leales 100% y no toleran que alguien empiece a ocupar toda la atención de sus amigos. En todo caso, difícilmente lo den a notar, pero por dentro estarán pensando muchas cosas.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis.

Tienen serios problemas de celos en el plano sentimental. Estos signos estos signos entregan todo y sienten que tienen derecho a reclamar lo mismo, por ello siempre están muy cerca (o pasando) la lína de ser posesivos.

En el caso de Escorpio el asunto puede llegar a los extremos de no tolerar ver a una ex pareja con alguien más aunque ya ellos tengan una nueva pareja. Para Piscis en particular, los celos sentimentales se extienden a los hijos, tienen que ser todo para sus hijos y competirán y sentirán celos lo mismo de abuelas, tíos o maestros que de su pareja.

Fuente: Horóscopohoy.cl