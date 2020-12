Un profesor murió con coronavirus en la cama de un hospital corrigiendo exámenes de los alumnos

martes, 22 de diciembre de 2020 16:07

La imagen de un hombre semi sentado frente a una computadora en la cama de un hospital se viralizó en las últimas horas. Y la historia detrás de esa foto conmovió al mundo entero.

El protagonista era Alejandro Navarro, un profesor de Texas, Estados Unidos, que se contagió COVID-19 y debió ser internado al agravarse su estado de salud. Finalmente, murió a causa de complicaciones cardíacas que le provocó el virus.

Según relató su hija, Sandra Vanegas, al compartir la foto en sus redes sociales, el hombre pasaba los días de internación corrigiendo exámenes de sus estudiantes. Ni bien se enteró de que debía ingresar al centro de salud, decidió llevarse su notebook para continuar con su trabajo.

Conmovida por la voluntad de su padre, Sandra le tomó una foto en la que sería su última jornada laboral, ya que Navarro murió 24 horas después.

El hombre daba clases en San Felipe del Río, en Texas. “Los médicos venían a verlo. Le estaban haciendo pruebas, le decían que tenía que decidir qué quería en caso de que su corazón se detuviera: RCP e intubación o irse en paz. Respondía a estas preguntas y seguía con sus evaluaciones”, relató Sandra en la publicación de Facebook que realizó el 17 de diciembre para homenajear la enorme vocación docente de su papá.

“La última vez que lo vi fue el lunes y pasó trabajando las dos horas que estuve. Ojalá hubiera cerrado su notebook y disfrutado sus últimos momentos”, contó su hija. En su mensaje también se refirió a la tarea de los educadores y el esfuerzo que realizaron durante el año de pandemia. “Dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud. Los profesores se preocupan por cumplir sus funciones”, sostuvo.

Como parte de su reflexión a raíz de la historia de su padre, Venegas se dirigió a quienes comparten la vida con docentes o educadores. “Si estás casado con uno, ayudalos a establecer límites, si sos la hija o hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros”, pidió. “Profesores, no normalicemos el trabajo después de horas, no normalicemos quedarse hasta tarde. Sos reemplazable en el trabajo. No sos reemplazable en casa”, cerró en su sentido mensaje.

Fuente: TN