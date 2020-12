Varios países suspendieron vuelos de Reino Unido tras la nueva cepa de coronavirus

domingo, 20 de diciembre de 2020 10:09

Holanda y Bélgica decidieron suspender los viajes procedentes de Reino Unido, luego que se descubriera una nueva variante de coronavirus en ese país, mientras que Alemania anunció que está estudiando “seriamente” tomar la misma medida e incluiría en las suspensiones a Sudáfrica.



Tras conocerse la noticia de una nueva variante de coronavirus en Reino Unido, que se extiende de forma más acelerada, el Gobierno alemán dejó trascender hoy que estudia “seriamente" suspender los vuelos provenientes del Reino Unido y Sudáfrica, donde también se halló una nueva cepa del virus, informó la agencia de noticias AFP.



"Restringir el tráfico aéreo procedente del Reino Unido y Sudáfrica es una opción seria" que el gobierno está estudiando, indicó la fuente allegada al Ministerio de Salud.



En tanto, Holanda y Bélgica ya se decidieron.



El gobierno del primer ministro holandés, Mark Rutte, decidió "cautelarmente" suspender los vuelos desde Reino Unido, según informó en un comunicado.



La prohibición, que estará vigente hasta el 1 de enero, empezó a aplicarse hoy a las 6 de la mañana, horas después de que el gobierno británico decretara el confinamiento en parte del país para tratar de frenar la propagación de la nueva variante más contagiosa de coronavirus que circula en ese país.



"En los próximos días, junto con otros Estados miembros de la UE (el gobierno) explorará otras medidas para limitar el riesgo de que la nueva cepa del virus se introduzca desde el Reino Unido", añadió Rutte quien instó a sus ciudadanos a no viajar al Reino Unido a menos que sea estrictamente necesario.



En paralelo, el Ministerio de Salud holandés alertó en un comunicado que "una mutación infecciosa del virus del Covid-19 circula en Reino Unido. Se dice que se contagia más fácil y rápidamente y es más difícil detectarla".



"Nada indica que sea más mortífero o que cause una forma más severa de la enfermedad" o que reduzca la eficacia de las vacunas, matizó ayer sobre esta nueva cepa el primer ministro británico, Boris Johnson, mientras anunciaba que desde hoy y hasta el 30 de diciembre se endurecerán las restricciones en Londres y el sureste de Inglaterra, zonas en las que el virus se está extendiendo de forma acelerada.



"Parece que esta propagación está alimentada por una nueva variante del virus", que se transmite "mucho más fácilmente", declaró ayer Johnson en conferencia de prensa y detalló que los datos preliminares sugieren que el virus que circula en Londres y el sureste de Inglaterra es un 70% más contagioso.



La nueva cepa del coronavirus provocó una ola de contagios en el sur del Reino Unido y su descubrimiento ya fue informado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El Ministerio de Salud holandés informó que "el estudio de un caso en Holanda a principios de diciembre halló un virus con la variante descrita en Reino Unido", informó la agencia francesa.



Los expertos tratan de averiguar cómo se produjo la infección y si hay otros casos similares.



Holanda decretó un confinamiento de cinco semanas hasta mediados de enero, lo que llevó al cierre de colegios y comercios no esenciales para frenar el virus.



En tanto, Bélgica anunció que a partir de esta medianoche suspenderá las llegadas de aviones y trenes procedentes del Reino Unido.



El primer ministro belga, Alexander De Croo, precisó en la cadena VRT que la suspensión duraría por lo menos 24 horas.