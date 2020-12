EEUU comenzó a distribuir una nueva vacuna

sábado, 19 de diciembre de 2020 21:46

Tras aprobar la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Moderna, Estados Unidos inició hoy su distribución en todo el territorio, luego de registrar un nuevo récord de casos diarios de Covid-19, mientras la campaña de inmunización fue lanzada hoy también en Israel y, en Europa, varios países sumaron restricciones de cara a las fiestas de fin de año para contener el avance del brote.



Una semana después de aprobar la vacuna de Pfizer, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó anoche de emergencia la del laboratorio estadounidense Moderna, cuyas primeras dosis comenzaron a ser distribuidas hoy.



"La distribución de la vacuna Moderna ya comenzó", dijo el general Gus Perna, responsable de la operación gubernamental para garantizar la entrega de las vacunas.



Perna destacó que las condiciones de almacenamiento menos estrictas para el inmunizante de Moderna, que necesita de -20ºC en lugar de los -70ºC de la de Pfizer, otorgan una mayor "flexibilidad para satisfacer las necesidades de las zonas rurales y de más difícil acceso".



En ese sentido, indicó que el Gobierno espera haber entregado 20 millones de dosis para fin de año, aunque posiblemente esa cifra se logre en la primera semana de enero, reportó la agencia de noticias AFP.



Mientras la campaña de inmunización continuaba desplegándose, la pandemia del nuevo coronavirus seguía azotando al país, el más afectado a nivel mundial, con más de 17,5 millones de contagios y más de 314.000 decesos.



En las últimas 24 horas, Estados Unidos registró más de 249.000 nuevos, la cifra más alta registrada en un día desde el inicio del brote.



En tanto, India, el segundo país con más casos en el mundo, superó hoy los 10 millones de positivos, 25.000 en la última jornada, mientras que Rusia cruzó el umbral de 50.000 muertes y Alemania el de los 25.000 fallecidos.



Desde el inicio de la pandemia a fines del año pasado en China, la Covid-19 ya infectó a más de 75,9 millones de personas en el planeta y mató a más de 1,6 millones, según el recuento actualizado de la Universidad Johns Hopkins.



Más allá de estas cifras alarmantes, el inicio de las campañas de vacunación contra el virus en diferentes países ha brindado esperanza a la población mundial.



El último en sumarse fue Israel, que lanzó hoy la campaña con la vacunación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en una actividad que fue transmitida en directo por la televisión para formar conciencia entre la población.



Netanyahu, de 71 años, recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech en el hospital Sheba, situado en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv.



"Pedí ser vacunado primero, junto al ministro de Salud Yuli Edelstein, para dar ejemplo y alentarles a vacunarse", dijo Netanyahu.



El inmunizante de Pfizer/BioNTech fue autorizado hoy también por Suiza, en momentos en los que el aumento de casos y la llegada de las fiestas llevó al Gobierno a imponer nuevas restricciones para mitigar los contagios.



"Tras un meticuloso examen de la información disponible, Swissmedic concluyó que la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer/BioNTech es segura y sus ventajas son superiores a los riesgos", indicó en un comunicado el ente regulador.



El país registró en las últimas semanas 4.000 contagios diarios y más de un centenar de muertos cada 24 horas, lo que llevó al Gobierno suizo a anunciar ayer nuevas medidas para tratar de contener la pandemia: a partir del 22 de diciembre y por un mes se cerrarán los restaurantes, centros comerciales y deportivos y otros lugares de ocio.



En la misma línea, otros países europeos decidieron hoy sumar nuevas medidas para evitar un repunte drástico de casos, tras las fiestas de fin de año.



El Gobierno británico anunció hoy que a partir de mañana y hasta el 30 de diciembre endurecerá las restricciones en Londres y el sureste de Inglaterra, tras la aparición de una nueva cepa de coronavirus que se está extendiendo de forma acelerada.



El primer ministro, Boris Johnson, informó que durante las fiestas esas regiones pasarán de nivel 3 al 4, el más estricto de todos, que insta a los residentes a quedarse en sus casas, salvo excepciones muy precisas.



Además, los comercios no esenciales deben permanecer cerrados y no se permitirá viajar a otra zona que esté en un nivel inferior ni al exterior.



"Con gran pesar tengo que decirles que no podemos dejar que la Navidad se desarrolle como estaba previsto", explicó Johnson, quien afirmó que no tuvo "elección".



Ante la aparición de esta nueva cepa del virus, el Gobierno de Gales decidió adelantar el confinamiento que tenía previsto a partir del 28 de diciembre y aplicarlo desde mañana, con la excepción del día de Navidad, informaron hoy las autoridades.



También en Escocia, la primera ministra, Nicola Sturgeon, anunció hoy "una estricta prohibición de viajar" al resto del Reino Unido durante el período de vacaciones de fin de año, salvo el día de Navidad, además de un confinamiento a partir del 26 de diciembre, que será revisado dos semanas más tarde.



En tanto, en Italia, el Gobierno aprobó hoy el decreto que declara a todo el territorio "zona roja" durante las fiestas de fin de año, lo que supone implementar el nivel de confinamiento más estricto durante Navidad y Año Nuevo, pese a la reducción de contagios diarios en los últimos dos días.



El premier Giuseppe Conte anunció ayer un confinamiento del 21 de diciembre al 6 de enero porque los expertos "temen que la curva de contagios aumente durante Navidad".



La disposición fue aprobada hoy con un decreto, que estableció la "zona roja" en todo el país durante los días 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre y 1, 2, 3, 5 y 6 de enero, con prohibición de desplazamientos internos y entre las 20 regiones, y con bares y restaurantes cerrados.