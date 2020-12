Advierten una nueva cepa de coronavirus que afecta a los niños

martes, 15 de diciembre de 2020 15:28

Con la segunda ola de la pandemia por coronavirus instalada, en el Reino Unido aseguran haber detectado una nueva cepa del SARS-CoV-2, que podría estar impulsando un repunte en la propagación del virus en el sur de Inglaterra.

El secretario de Salud Matt Hancock alertó ante la Cámara de los Comunes que en las últimas horas identificaron “una nueva variante de coronavirus, que puede estar asociada con la propagación más rápida”. Y advirtió sobre “aumentos exponenciales muy marcados del virus en Londres, Kent, partes de Essex y Hertfordshire”.

Y si bien aseguró que no hay evidencia que sugiera que esta nueva cepa sea más mortal o resistente a las vacunas, el funcionario consideró que podría ser más transmisible. “El análisis inicial sugiere que esta variante está creciendo más rápido que las variantes existentes”, dijo sobre la variante que ya fue notificada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la que científicos del Reino Unido ya realizan estudios detallados.

La responsable técnica de la gestión de la pandemia de COVID-19 en la OMS, Maria Van Kerkhove, por su parte, señaló que “hasta ahora no hay pruebas” de que la nueva cepa del virus de COVID-19 detectada en el Reino Unido “se comporte de manera diferente”. La variante, que ya fue analizada por el Grupo de Trabajo de Evolución de Virus de la OMS, “ha surgido en el contexto de las variantes de visón identificadas en otros lugares”, aseguró.

Las autoridades sanitarias observaron que esta nueva cepa que se está reproduciendo entre los niños de las ciudades de Londres, el sur y el este de Essex y sur de Hertforshire, que pasaron a la alerta máxima o Tier 3 el pasado miércoles.

“Debo insistir en que no hay nada que sugiera que esta variante cause una enfermedad más grave y los últimos consejos médicos son que es altamente improbable que no responda a la vacuna”, señaló Hancock.

Al parece, la nueva variante se identificó oficialmente por primera vez en Kent la semana pasada, y los ministros informaron sobre ella el viernes.

En tanto, el alcalde londinense Sadiq Khan pidió un cierre anticipado de centros educativos para resguardar la salud en los días previos a Navidad. A raíz de esto el gobierno dictó el nivel más alto de restricciones ante la pandemia.

Es que los números provistos por la oficina de Estadísticas Nacionales muestran que uno de cada 50 alumnos está infectado.

En ese contexto, y a una semana de que el país haya sido el primero en el mundo en comenzar a vacunar a su población contra el COVID-19, ahora, la nueva discusión es cómo seguir educando a los miles de niños que deberían volver a las clases a distancia como sucedió en la primera ola de coronavirus en todo el mundo.

Sin embargo, los científicos instan a la calma hasta que se sepa más sobre la variante del coronavirus que mencionó Hancock. “Es increíblemente frustrante que se haga una declaración sin ninguna evidencia asociada”, dijo Lucy van Dorp, una genetista que estudia el genoma del coronavirus, y agregó que “es poco probable que una mutación desempeñe un papel importante en el cambio de la gravedad de la enfermedad en un virus”.

Las autoridades temen que los contagios sigan aumentando exponencialmente durante las fiestas por lo que algunos plantean la posibilidad de realizar medidas más restrictivas para impedir una tercera ola que ya es evidente.

“El público debe mantenerse cauteloso. Hemos dejado claro que debe haber un limitado acceso de 6 personas a la burbuja durante el período de Navidad.Pero es importante que el público respete las instrucciones”, se esfuerzan en remarcar.

Fuente: Infobae