Roban joyas y dinero de la casa de un fallecido ídolo del fútbol mientras se hacía el funeral

lunes, 14 de diciembre de 2020 00:00

Individuos no identificados robaron en las últimas horas en la vivienda del fallecido ídolo del fútbol, Paolo Rossi, mientras su familia efectuaba el funeral del otrora delantero del seleccionado italiano, campeón del mundo en España '82.



Rossi murió el miércoles pasado, a los 64 años, y fue despedido en las últimas horas, en un cementerio de Perugia, al que acudieron su esposa, Federica Cappelletti; sus hijos y otros familiares además de algunos amigos.



Pero mientras se desarrollaba la ceremonia fúnebre, ladrones ingresaron y robaron "en la casa" del infortunado futbolista, llevándose "joyas y dinero en efectivo" según constó en el reporte policial, que citaron distintos medios periodísticos italianos.



El goleador de la Copa del Mundo España '82 se había instalado –durante los últimos años- en la localidad de Poggio Cennina, donde se dedicaba al agroturismo y ostentaba una explotación agrícola orgánica. La cifra de dinero robada "no fue publicada", dijo 'La Gazzetta'.



Distintos homenajes se le tributaron al exatacante del Juventus, Milan y Hellas Verona que murió como consecuencia de un cáncer. No sólo en un servicio religioso en una catedral de Vicenza a la que acudieron apenas 300 personas "por cuestiones de protocolo" ante la pandemia del coronavirus sino también en distintos estadios de fútbol, en los que se jugaron este fin de semana partidos por la undécima fecha de la Serie A del 'Calcio'.