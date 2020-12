Estados Unidos inició la distribución de la vacuna de Pfizer y la aplicará desde mañana

domingo, 13 de diciembre de 2020 23:35

En medio de un rebrote nacional de contagios de coronavirus, Estados Unidos inició hoy el proceso de distribución de los lotes de la vacuna de Pfizer y BioNTech, tras haberse convertido en el sexto país en aprobar las dosis de la alianza estadounidense-alemana, después del Reino Unido, Canadá, Barhéin, Arabia Saudita y México, mientras Palestina se aprestaba a recibir la de fabricación rusa.



En Estados Unidos, cientos de establecimientos tendrán entre mañana y el miércoles la primera tanda de inyecciones, que prevé la inoculación de unos tres millones de personas, indicó el general Gus Perna quien supervisa la operación logística, citado por la agencia de noticias AFP.



Con 1,1 millones de nuevos casos confirmados en los últimos cinco días, las infecciones se dispararon en Estados Unidos y superaron los 16 millones, además de acumular más de 298.400 decesos, cifra que equivale a la población de una ciudad como Cincinnati (Ohio).



El país más afectado por la pandemia pretende vacunar a 20 millones de personas este mes.



Sin embargo, para lograr la inmunidad colectiva se necesita entre un 75% y 80% de la población inoculada, algo que no ocurrirá antes de "mayo o junio", comunicó hoy Moncef Slaoui, asesor científico de la operación gubernamental de vacunación.



México, por su parte, aprobó la comercialización de la vacuna de Pfizer, cuya aplicación deberá comenzar a finales de diciembre, con un primer lote de 250.000 vacunas para 125.000 personas, ya que las dosis son dobles.



Mientras Estados Unidos se prepara para la vacunación, Italia, con 64.520 decesos registrados, superó a Reino Unido como país más enlutado por la pandemia, que contabilizaba un poco más de 64.026.



Inmersa en la segunda ola de Covid-19 desde hace meses, Europa se convirtió en el continente con más contagios nuevos durante esta última semana, con un promedio de 236.700 infecciones diarias.



"Estoy preocupado por las dos semanas de vacaciones de Navidad; nos enfrentamos a una pandemia dramática", advirtió el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, y agregó que "la batalla todavía no se ha ganado".



En tanto, Alemania, que en los últimos días batió récords de infecciones diarias (casi 30.000 el viernes y el sábado) y el jueves pasado registró casi 600 muertos, decidió cerrar todos los comercios no esenciales, las escuelas y los jardines de infantes hasta el 10 de enero.



"Estamos obligados a actuar y actuamos ahora", declaró la canciller, Angela Merkel, citada por la agencia Europa Press, y constató un "crecimiento exponencial" de infecciones, que también se replica en Suiza.



Gregor Zünd, director del Hospital Universitario de Zúrich, reclamó un "cierre nacional" que abarque comercios, restaurantes, museos y centros deportivos, para poder atajar el aumento de casos que registran un promedio de 5.000 diarios, convirtiendo a Suiza en uno de los países europeos con mayor tasa de contagios.



Por otro lado, Corea del Sur, señalado en otro tiempo como un modelo en la lucha contra la pandemia, registró hoy 1.030 nuevos casos, un récord por segundo día consecutivo en medio de la tercera ola.



Israel, por su parte, anunció que emitirá un “pasaporte verde” para los ciudadanos que hayan sido inmunizados contra el coronavirus, lo que les permitirá viajar sin someterse a cuarentena y asistir sin restricciones a lugares y actos públicos.



El gobierno israelí informó que comenzaría a aplicar las primeras dosis de la vacuna el 27 de este mes, aunque fuentes oficiales admitieron que el plan podría posponerse si las vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer no llegan a tiempo.



Otro país que aguarda el arribo de la vacuna es Palestina, donde actualmente se está reportando el mayor número de muertes diarias por el coronavirus desde el inicio de la pandemia. Según la Autoridad Nacional Palestina, se prevé que en las próximas semanas arriben cuatro millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.



"Para finales de año o principios de 2021 comenzaremos a inocular a los que están en mayor riesgo de contraer el coronavirus", dijo Osama al-Najjar, alto funcionario de Salud de la ANP en un programa de la emisora Voz de Palestina, citado por la agencia Sputnik.



La pandemia tampoco da respiro en Brasil, que atraviesa la segunda ola y superó el viernes último la marca de las 180.000 defunciones, arrojando una tasa de mortalidad (85 por 100.000) idéntica a la de Francia.



El Gobierno brasileño publicó hoy un plan de vacunación que fue criticado por especialistas y medios de comunicación por no contemplar las dosis chinas adquiridas por le Gobierno de San Pablo, no informar el inicio de la campaña, ni cómo se alcanzará el objetivo de inmunizar a 70% de la población.



Según los datos presentados por el Ministerio de Salud, se prevé vacunar en una primera etapa a cerca de 14 millones de personas de alto riesgo, incluidos trabajadores de la salud, adultos mayores e indígenas, y en las tres siguientes a 51,6 millones de habitantes (alrededor de 24% de la población) y cubrir finalmente a más de 70% de las personas, aunque no dio detalles de cómo se hará.



A casi un año del inicio de la pandemia de la Covid-19 en la ciudad china de Wuhan, el mundo acumulaba hoy más de 72 millones de contagios y más de 1,61 millones de defunciones, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins (JHU).