El mayor fabricante de vacunas del mundo pedirá la licencia para producir la de Oxford

sábado, 28 de noviembre de 2020 19:06

El Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo por volumen, solicitará una licencia de emergencia para una vacuna contra el coronavirus dentro de dos semanas, anunció hoy su director ejecutivo, Ada Poonawalla



Poonawalla aseguró también que el gigante con sede en Pune podría producir a partir de inicios de 2021 al menos 100 millones de dosis de Covishield, la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la universidad británica de Oxford.



El ejecutivo realizó los anuncios tras una visita al primer ministro de India, Narendra Modi, cuyo Gobierno pretende entre 300 y 400 millones de dosis para julio del próximo año, mientras el país lucha contra un nuevo aumento de casos de la Covid-19.



Se espera que India, la segunda nación más afectada por el coronavirus después de Estados Unidos, supere los 10 millones de casos a principios de diciembre.



Con respecto al anuncio del miércoles de AstraZeneca acerca de que se requieren más investigaciones sobre la vacuna luego que los científicos expresaran dudas sobre la eficacia de Covishield, Poonawalla afirmó que "hubo un poco de confusión en la comunicación y eso se explicará en los próximos días", informó la agencia de noticias AFP.



"Pero no afectará la licencia de uso de emergencia en el Reino Unido y no debería afectar en absoluto aquí en India", añadió.



Asimismo, indicó que "estamos en el proceso de solicitar una licencia de uso de emergencia en las próximas dos semanas".



Poonawalla dijo que el instituto ya estaba produciendo entre 50 y 60 millones de dosis al mes y, después de enero-febrero, se aumentará a 100 millones de dosis mensuales.



Serum Institute se concentrará primero en la producción para India y los más de 150 países de la alianza Covax (mecanismo de compra colectiva impulsado por la OMS) que acordaron trabajar juntos en la distribución de la vacuna.



AstraZeneca y Oxford aseguran que su vacuna es más barata que la de sus rivales y más fácil de almacenar y distribuir porque se puede manipular a temperaturas más altas que sus competidoras.



En la Argentina el laboratorio mAbxience producirá al menos 150 millones de dosis de la vacuna de Oxford, según anunció a inicios de noviembre su titular Hugo Sigman, quien reveló que su costo rondará los 4 dólares.