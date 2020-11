Para la OMS, con las vacunas "hay una esperanza real" para poner fin a la pandemia

lunes, 23 de noviembre de 2020 17:50

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró hoy que ya se ve "luz al final del túnel" gracias a los resultados que se están obteniendo en los ensayos con las futuras vacunas contra el coronavirus, y sostuvo que “junto con otras medidas de salud” hay “una esperanza real” para poner fin a la pandemia.



"Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, junto con otras medidas de salud ya probadas, puedan ayudar a poner fin a la pandemia de Covid-19", dijo Tedros, en la sesión informativa habitual sobre el coronavirus.



Agregó que "la luz al final de este túnel, largo y oscuro, se está volviendo más brillante después de las últimas buenas noticias sobre las vacunas".



"Ninguna vacuna en la historia se ha desarrollado tan rápido. La comunidad científica ha establecido un nuevo estándar para la creación de vacunas", enfatizó.



Hoy AstraZeneca informó en un comunicado que la vacuna (AZD1222) que desarrolla con la Universidad de Oxford demostró una eficacia del 70% contra el Covid-19.



Este anuncio se suma al realizado por la compañía Moderna y la farmacéutica Pfizer, quienes aseguraron que la vacuna que están desarrollando presenta una eficacia de más del 90%.



Los resultados de la vacuna de AstraZeneca son "esperanzadores", dijo la jefa investigadora de la OMS, Soumya Swaminathan, en declaraciones a la prensa, y resaltó que la agencia de la ONU "no ve la ahora de examinar estos datos como los otros datos de las últimas semanas".



La OMS aprecia particularmente, señaló Swaminathan, "el hecho de que AstraZeneneca haya creado una vacuna asequible y fácil de almacenar, que es buena para los países y poblaciones del mundo".



Por otra parte, en vista de las próximas fiestas navideñas y en cumplimiento de los protocolos establecidos por los distintos países para evitar la propagación del Covid-19, la OMS invitó a evitar los almuerzos y cenas en familia durante la Navidad.



La decisión más sabia en Navidad sería no tener almuerzos o cenas familiares para contener la propagación del coronavirus, recomendó la jefa técnica de la OMS, Maria Van Kerkhove, durante la sesión informativa habitual sobre la pandemia.



"La difícil decisión de no reunirse en familia para las fiestas es la apuesta más segura", resaltó.