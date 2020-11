La OMS alertó sobre una tercera ola de coronavirus

domingo, 22 de noviembre de 2020 17:32

El Grupo de los 20 (G20) se comprometió hoy a distribuir de manera justa la vacuna contra el coronavirus y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los países a equiparse para evitar una tercera ola del virus a principios de 2021, mientras el mundo superaba los 58,4 millones de casos y 1,38 millones de muertos.



Además, en las últimas 24 horas, a nivel global se contagiaron más de 580.000 personas y 9.021 fallecieron, según datos de la universidad Johns Hopkins (JHU), y en las últimas cuatro semanas se cuantificaron más casos globales que en los primeros seis meses de la pandemia, advirtió hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanomm Ghebreyesus.



En este contexto de alarma, los líderes del G20 prometieron hoy construir una era fuerte, sostenible, inclusiva y equilibrada después de la pandemia y se comprometieron a apoyar la recuperación económica mundial y mejorar la estabilidad del sistema financiero internacional.



"Hemos movilizado recursos para abordar el financiamiento inmediato de la Salud mundial para apoyar la investigación, el desarrollo, la producción y la distribución de diagnósticos, terapias y vacunas contra la Covid-19 seguros y eficaces", comunicó el bloque, tras la telecumbre organizada por Arabia Saudita.



"No escatimaremos esfuerzos para garantizar su acceso asequible y equitativo para todas las personas, de acuerdo con los compromisos de los miembros para fomentar la innovación", señalaron los países más ricos -19 naciones más la Unión Europea-, citados por la agencia de noticias Sputnik.



El país más afectado por la Covid-19 continúa siendo Estados Unidos, que ayer registró 1.503 muertos, el número más alto en el día a nivel mundial. En total, acumula 12,2 millones de casos y 256.347 decesos.



La buena noticia para el país norteamericano fue la que dio hoy el jefe del grupo que lidera los esfuerzos para enfrentar la pandemia en el Gobierno, Mncef Slaouni, sobre una posible fecha de vacunación.



"Nuestro plan es poder enviar las vacunas a los sitios de vacunación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación" por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), dijo Slaoui a CNN, y agregó: "Espero que tal vez al segundo día de la aprobación, el 11 o 12 de diciembre".



Después de Estados Unidos, los países que más decesos reportaron según los últimos balances oficiales fueron Italia con 692 y México con 550, informó la agencia de noticias AFP.



Sin embargo, los países con más víctimas fatales son Brasil, con 168.989 (entre 6.052.786 casos desde el comienzo de la pandemia); India, con 133.227 (9.095.806); México, con 101.373 (1.032.688), y el Reino Unido, con 54.626 (1.493.383).



Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 135,89 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido por San Marino (127,28), Perú (111,13), Andorra (98,69) y España (91, 21), según la JHU.



Paralelamente, y pese a que la segunda ola de la pandemia sigue azotando a Europa, la OMS lanzó una advertencia a la Unión Europea (UE) a la que llamó a equiparse y preparar correctamente, para evitar una posible tercera ola de la pandemia a principios de 2021.



Actualmente la región suma unos 16,3 millones de casos y 369.144 muertos, es decir el 28% de los casos positivos de todo el planeta y el 26% de los muertos desde que comenzó a expandirse la enfermedad.



Según datos de la OMS, una persona muere cada 17 segundos de coronavirus en esa región.



David Nabarro, enviado especial de la OMS, acusó a los Gobiernos europeos de no haber construido la "infraestructura necesaria durante el verano, después de haber controlado la primera ola", lo que derivó en la actual segunda ola, informó la agencia de noticias ANSA.



Si no lo hacen ahora, "tendremos una tercera ola a principios del próximo año", alertó, y criticó duramente las decisiones de los Gobierno europeos de relajar las restricciones, mientras que resaltó el compromiso de los habitantes de la región asiática, involucrados en frenar la propagación del virus.



Los casos siguen en aumento en Alemania y la pandemia avanza en Italia hacia "niveles críticos" en el número de pacientes, mientras se espera al 3 de diciembre para fijar nuevas disposiciones de cara a la Navidad, informó la agencia de noticias ANSA.



Austria cambió recientemente su estrategia e impuso un confinamiento estricto, Suiza decidió reabrir las pistas de esquí y España comenzó a sobresalir por un descenso reciente en la transmisión del virus que lleva más de 10 días.



En Francia, las autoridades se mostraron hoy aliviadas con el descenso de las curvas de casos y muertes, aunque recomendaron mantener la prevención y el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, especuló con la posibilidad de la obligatoriedad de la vacuna ahora en desarrollo, consignó Le Journal Du Dimanche.



En el Reino Unido, la Policía británica detuvo hoy a decenas de personas durante las múltiples marchas que se realizaron en todo el país contra las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus.



Entretanto, la región de Latinoamérica y el Caribe alcanzaba hoy 12.431.882 contagios y 433.865 muertes totales.



Medio Oriente, por su parte, con Irán como epicentro de la pandemia en la región, registraba 3.106.525 infectados y 73.549 decesos, mientras que África contabilizaba unos 2.059.651 de contagios y 49.433 fallecidos, la mayoría concentrados en Sudáfrica.