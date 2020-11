Chile detalló su protocolo para ingreso de extranjeros por vía aérea

martes, 10 de noviembre de 2020 18:29

La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, anunció este martes un protocolo para permitir la llegada de extranjeros al país por vía aérea de forma gradual, acompañado de medidas sanitarias para evitar la diseminación del coronavirus, que tiene cerca de 525.000 casos confirmados y ha causado más de 14.500 muertes en el país.



De momento, el ingreso se hará solamente por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la Región Metropolitana, y quienes arriben a Chile deberán "mostrar que tienen PCR negativo" aunque eso "no garantiza que la persona no esté contagiada, pero disminuye la posibilidad de que tenga un contacto", explicó la funcionaria.



También informó que no habrá restricción de acuerdo con el país de procedencia, sin importar cuál sea la situación sanitaria de aquel.



Entre tanto, la apertura de fronteras se dará finalmente a fines de noviembre con la entrada en vigencia de un nuevo decreto, anunciado la semana pasada.



Daza añadió que las personas que viajen a Chile deberán presentar un test PCR negativo con antigüedad no mayor a 72 horas desde la toma de muestra, en un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria local, así como un pasaporte sanitario.



Explicó que se instalará un sistema digital de vigilancia epidemiológica de los viajeros por un periodo de 14 días desde su arribo al país.



"El pilar más importante de todos estos es la vigilancia epidemiológica de todos los viajeros, que todas las personas se comprometan a dar a conocer en una plataforma sus síntomas, para nosotros ir trazándolos y dónde se encuentran", justificó Daza.



Los aeropuertos chilenos han estado cerrados para viajes no esenciales, desde el 17 de marzo, a raíz del decreto presidencial de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, debido a la emergencia sanitaria de la Covid-19.



Las excepciones a la regla para ingresar al país han sido emergencias personales o familiares, condiciones de salud o situaciones laborales, entre otras.



Hoy se reportaron 1.083 nuevos casos de contagios, lo que significa un total de 523.907 casos confirmados desde el 3 de marzo, y además se registraron 23 nuevas muertes elevando la cifra a 14.611 fallecidos.



Chile se sitúa como sexto país latinoamericano con más casos confirmados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de alcanzar niveles críticos durante junio, cuando presentó un pico de 6.938 casos el día 14 y de muertes con 649, el 7 del mismo mes.



Entre mayo y junio, además del pico de contagios y muertes, el sistema hospitalario alcanzó más de 90% de ocupación de camas en la Región Metropolitana.