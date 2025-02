La ministra de Educación, sobre paros en San Juan: "seguiremos defendiendo a todos los docentes"

miércoles, 26 de febrero de 2025 11:35

San Juan inició formalmente el ciclo lectivo en San Juan y se cumplió un paro docente, este 24 de febrero y se anunció otro para el 5 de marzo. En ello, la ministra de Educación sentó posición y defendió el mecanismo de negociacióna paritarias.

"Hemos pactado en el acta paritaria, que quedó abierta para fines de marzo o principios de abril seguramente. Soy la que convoca a esta nueva reunión y vamos a seguir conversando. Creo que hay algo muy importante que pasó con la docencia y que no tiene nada que ver con las gestiones anteriores. Esto es sentarnos mes a mes, conversar con los docentes, ver cuáles son las inquietudes y poder avanzar integralmente, no solamente con el sueldo del docente, que es muy importante. Hablo como una docente más: toda la vida hemos luchado por el sueldo, por eso me da mucha tristeza que los docentes estén acá y no puedan estar en las aulas. También hay que decirle a los docentes que, en el año pasado, se ha recuperado algo que no se había hecho hace muchos años: los 42 puntos al sueldo básico. Todo el salario docente hoy es en blanco y eso repercute también para la jubilación", dijo la funcionaria en rueda de prensa, este miércoles, día en que inician actividades en el nivel Secundario.

Sobre descuento de día de paro, Fuentes expresó que "la verdad que no lo tengo definido. Tenemos que charlar con el ministro de Hacienda y por supuesto, con el gobierno, para ver qué se hace. Hemos estado abocados a lo que nos pide la docencia. Soy una ministro que va a las escuelas, escucho de primera mano qué le pasa al docente. Son inteligentes, no se guían por videos en Whatsapp y realmente saben que cuando encuentran a un chico que no sabe leer, el dolor y la angustia, es muy grande. Estamos tratando de cambiar eso".

Acerca del paro docente anunciado para el 5 de marzo, la funcionaria señaló que "no he sido notificada todavía por los gremios y ellos tienen una tarea para hacer y la tienen que hacer. Nosotros defendemos a todos los docentes y ellos defienden a sus afiliados. Vamos a seguir trabajando por ese docente que espera una respuesta de nosotros; que nos espera que cada vez que saquemos una resolución sea algo que le corresponde y que tenga que ver con su tarea docente".

Agregó que "tienen nuestra garantía de que escuchamos, de que nos sentamos mes a mes (a negociar) y que hemos estado escuchando todo lo que necesitan. Estamos sentados en una mesa paritaria paralela, que tiene que ver con el decreto acuerdo paritario y el nomenclador docente. Cuando tengamos ese resultado también va a haber un aumento en el sueldo docente porque cada categoría va a subir un punto, 2 o 10 puntos. También estamos trabajando en todo lo que tenga que ver con calidad educativa".

Recordó que más de 461 edificios escolares fueron intervenidos para mejoras y se trabajó en 115 escuelas complicadas con la lluvia, de las últimas tormentas de enero. "Se han reparado y están en condiciones escuelas que por más de 50 años, no se pintaban, por dar ejemplos", dijo.