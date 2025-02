UDAP convocó a un paro, tras rechazar la oferta salarial del Gobierno

jueves, 13 de febrero de 2025 18:44

Los docentes afiliados al gremio UDAP rechazaron la propuesta de recomposición salarial del gobierno provincial realizada en paritarias y por lo tanto convocaron a un paro para el próximo 5 de marzo. Así lo confirmó a Diario La Provincia SJ, la secretaria general del gremio Patricia Quiroga.

"Únicamente nos ofrecieron de la otra propuesta a hoy cinco mil pesos de diferencia. Entonces, se rechazó la propuesta. Tuvimos hoy un plenario esta mañana y en el plenario se decidió paro para el día cinco de marzo. De todas formas, vamos a realizar un mandato, para preguntar qué modalidad si quieren paro y movilización. Esperamos hasta el 19 de febrero el mandato por la sede para ver qué es lo que resulta, cuál es la metodología", indicó a Diario La Provincia SJ, Patricia Quiroga.

Y ratificó que la medida sería sin asistencia a los lugares de trabajo. Asimismo destaco que recién la próxima reunión con el gobierno será en abril.

Quiroga además explicó cuáles son los puntos que se reclaman respecto a la recomposición salarial. "Los docentes dicen que todavía tenemos una deuda del año pasado. Recordemos que ese 35,5 de enero que encima fue lo más alto del año no tuvimos ningún aumento", dijo. "Después, si bien es cierto, tuvimos unos meses algo más que la inflación, luego nos equiparamos a la inflación, entonces lo que nos habían dicho también era que siempre iba a ser un poquito más alta justamente para ir achicando esa brecha y llegar a equilibrar lo que habíamos perdido con respecto a la inflación. No pasó, quedaron aproximadamente 10 puntos que nos faltan. Lo que piden es el índice de la inflación y un 5% más arriba, justamente como le digo, para achicar lo que nos deben desde el año pasado", comentó.



"También en los radios 4, 5, 6, 7, que son los radios de las zonas alejadas, quedó una deuda. Tuvimos un aumento en los radios 1, 2 y 3 del 20 y del 4 al 7, que son las zonas alejadas, es decir, que se nos debe ese 10, desde el año pasado se lo venimos diciendo al gobierno y, bueno, nos dicen que era para la próxima paritaria, pero no tenemos ninguna novedad", indicó.

Sobre el diálogo con los demás gremios UDA y AMET para que ellos se sumen al paro, Quiroga dijo: "ellos se iban a juntar hoy o mañana y se iban a sentar con sus delegados a ver que decidían"