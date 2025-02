Logro histórico de la Escuela de Enología: comenzó el cierre perimetral de su extenso campo didáctico

martes, 11 de febrero de 2025 15:29

Con avances cada día, la Escuela de Fruticultura y Enología cumplirá uno de sus proyectos más ansiados y gestionados. Se trata del cierre perimetral de todo su extenso campo de prácticas, con lo que los trabajos de los alumnos quedarán más protegidos. Además, incluirá un sector especial. Se trata del terreno recuperado en la esquina de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Colombia, donde se derribó una casa.

La directora de la Escuela de Fruticultura y Enología, Rosana Zuccotti expresó la alegría para la comunidad educativa, de cara a iniciar el ciclo lectivo. "Lo tramitamos desde que comenzamos con la gestión en la escuela. No dejamos de ir tras esto, porque que se cierre el campo productivo de la escuela con un cerco perimetral para nosotros es un sueño; es de toda la comunidad educativa. Ahí los chicos hacen sus prácticas y lamentablemente, al no tener resguardo, la gente destruía, rompía y robaban las cosas. Esto es porque no tenemos caseros y la guardia no alcanza. Entonces, es muy importante para toda la comunidad educativa esta obra que se está realizando", dijo a Diario La Provincia SJ.

Los cercos que rodeaban la extensa superficie se habían caído y en otros sectores, directamente se robaron alambres, palos y todo soporte. Con ello, cultivos y materiales habían quedado expuestos.

"Por ello, es muy importante la obra que se está llevando a cabo y es muy esperada. Este es un trabajo en conjunto entre el gobierno de San Juan con el Ministerio de Educación y la Municipalidad de la Capital. También, de la comunidad educativa de la escuela que tanto impulsó este proyecto por años", agregó Zuccotti.

Empezaron los trabajos por la zona de calle Paula A. de Sarmiento. (Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ)

Y detalló que el predio que se cercará abarca desde calles Colombia y Paula A. de Sarmiento; calles Roger Ballet hacia el Oeste y también hacia el Este (al abrirse la calle, los terrenos quedaron divididos). También el campo que da hacia la avenida de Circunvalación, calles Falucho y Mansilla.

"Este gran predio tiene lo necesario para que los chicos desarrollen sus actividades didáctico- productivas en el sector. Gracias a esto, vamos a extender lo que es pastura, frutales y la huerta. Tenemos un cultivo de un pequeño predio de pistachos que se le está poniendo bastante impronta también, así como la granja nueva también. Tenemos muchos proyectos sectorizados ahí en el campo didáctico productivo", resaltó.