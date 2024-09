La Majadita, la flamante joya turística de Valle Fértil impulsada por un proyecto escolar

jueves, 5 de septiembre de 2024 15:17

"¡Ven, vive y siente La Majadita!", es el slogan que presenta un exhaustivo trabajo por convertir a esa localidad rural de Valle Fértil en un destino turístico con mucho para ofrecer. Este proyecto llegó a la Feria de Ciencias en 2023 y llegó a las nacionales, donde fue distinguido. Este año, con una segunda etapa del trabajo, avanzaron hasta la instancia provincial, donde fueron distinguidos nuevamente con mención especial. En tanto, siguen apostando a un trabajo en el que la escuela pone en valor a su comunidad que está agradecida por el impulso.

Luján Romero y Elías Santander, alumnos expositores del Secundario Básico Rural Aislado, detallaron a Diario La Provincia SJ que tanto ellos como sus compañeros abrazan con fuerza este proyecto y no dejarán de hacerlo crecer. En su localidad viven sólo 30 familias y las incentivaron para que logren un nuevo crecimiento económico con el turismo. Esta nueva etapa comenzó en abril y seguirá hasta octubre.

"Este proyecto es la segunda parte de uno que comenzamos el año pasado y como objetivo teníamos realizar un circuito turístico en la localidad. Este año nos propusimos medir el impacto que causó en la localidad este proyecto. Este proyecto fue distinguido en la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología del 2023, en la ciudad de Buenos Aires y eso nos alentó mucho" marcó Elías.

En esta segunda parte, "realizamos una encuesta a los pobladores para ver el impacto. Realizamos las encuestas y las sistematizamos. Queríamos saber cómo se sentía la comunidad, si pudieron mejorar sus ventas de productos regionales y artesanías, por ejemplo", dijo Luján. A lo que Elías precisó: "queríamos saber en qué favoreció el turismo su negocio. La Majadita es una localidad muy rica en lo que es el patrimonio natural, cultural y turístico y eso nos guió para llevar a cabo este circuito".

Con la lectura de los datos de las encuestas se encontraron con una nueva problemática. "La Majadita no contaba con material informativo propio. Valle Fértil, como departamento, tiene una cartilla turística general pero nosotros queríamos hacer una de nuestra localidad", dijo el alumno.

En la Feria presentaron los prototipos de las cartillas bilingües (español- inglés) en los que se encuentra desde la historia local, flora y fauna, el circuito completo y cada una de las actividades con sus exponentes. Direcciones, contactos, señalización, mapas y fotos confluyeron en dos modelos (uno que mejoraba al anterior) y una versión digital con índices con enlaces para acceder rápidamente. "También queremos ofrecerla en Braille y lenguaje de señas para que cualquier persona tenga acceso", contaron entusiasmados.

"Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos; de hasta dónde hemos llegado", dijo Luján, que destacó que, en lo personal, se dio cuenta que podía exponer el proyecto, lo que era un gran desafío, y siente que puede hacer mucho más. En tanto, Elías agregó que: "nos sentimos también muy alegres porque hemos despertado mucho la comunidad. Le hemos dado una mano increíble, por así decirlo, porque estaba como muy alejada. Con este circuito que fue desde el principio, hemos logrado llegar a los objetivos que queríamos obtener".

Los alumnos no dejaron de transmitir su orgullo por todo lo que trabajaron y los logros que transformaron la visión de su comunidad. "Estamos entusiasmados y este proyecto es hermoso y no debe dejar de crecer. Nosotros no creemos que se olvide porque La Majadita es una localidad muy linda, y a pesar de que hay pocos habitantes, tiene una historia muy rica y es muy linda. En nuestra escuela, resguardamos gran parte de su historia y la misma institución data del 1890. Por eso, cada persona que conocemos queremos que nos visite", destacaron.

En tanto, la docente tutora del ciclo Básico de la escuela Lanteri, Marcia Elizondo, precisó a este diario que "el proyecto fue muy satisfactorio para mis alumnos, para las escuela y por sobre todo, para la comunidad. Se visualizó el trabajo de la gente en el campo, del artesano y así nos lo expresaron".

Y adelantó que "en octubre, queremos venir con todos mis alumnos a promocionar La Majadita en la Peatonal. Queremos seguir apostando al lugar y que los chicos valoren donde viven. Estamos muy felices, y este trabajo es intenso, requiere mucho esfuerzo pero cada vez tenemos más apoyo