Más estudiantes mujeres y despertar vocaciones tempranas: San Juan, epicentro del repensar la Ingeniería

San Juan tiene tradición y excelencia académica en las carreras de Ingeniería, en la Universidad Nacional de San Juan y los desafíos son permanentes para formar profesionales competentes y líderes de equipos. En ello, del 4 al 6 de septiembre, nuestra provincia será sede del 7º Congreso Argentino de Ingeniería y el 13º Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería y se reflexionará sobre interesantes temas, entre ellos, fomentar la elección de carreras entre mujeres y despertar vocaciones tempranas, no sólo en el Secundario sino en alumnos de nivel Primario. En ambos, San Juan hace punta.

"Esperamos 250 personas para ambos congresos nacionales y se publicaron 310 artículos, de los cuales habrá casi 200 ponencias y el resto serán expuestos como pósters. Es un encuentro muy importante en el que habrá 14 líneas temáticas, principalmente en educación. Se ve a las ingenierías como carreras muy duras y estructuradas pero venimos trabajando fuertemente, en estos últimos años, para mostrar que se está abordando en todas las disciplinas el trabajar las habilidades blandas para nuestros egresados. Son fundamentales", detalló a Diario La Provincia SJ, la Dra. Ing. Andrea Díaz, vicedecana de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan.

Precisó, en ello que "nos encontramos con egresados de 25 a 26 años que son supervisores, en puestos muy importantes y que no sólo tienen que desarrollar su capacidad a nivel ingenieril sino manejar grupos humanos. Son muchos los desafíos con los que nos encontramos en Ingeniería, por eso estamos esperando este congreso porque no sólo nos va a llenar de conocimientos sino de vínculos, innovación y redes".

En ello, el 5 de septiembre habrá un avance destacado y San Juan será protagonista. "Se va a firmar un acta que va a formalizar una red para abordar las temáticas de género y diversidad. Participarán los decanos de las diferentes Facultades de Ingeniería del país. Esto abre otro panorama que se viene trabajando mucho. Como mujeres somos una minoría y tenemos que trabajar fuertemente en generar más vocaciones tempranas en las niñas. Muchas veces, pierden oportunidades muy valiosas nuestras niñas por desconocimiento", señaló la vicedecana.

En la facultad en San Juan se encararon acciones ante una revisión de la realidad de las carreras. "Desde la FI trabajamos mucho con la oferta académica con “Ingeniería en tu territorio” para dar a conocer a la comunidad de qué se tratan las carreras de Ingeniería. Muchas no se eligen porque se desconocen y esa es la idea, el poder difundirlas. En ello, también hablamos sobre cuál es el rol de la mujer en la ingeniería", manifestó.

Díaz destacó que promueven que más mujeres puedan elegir carreras de Ingeniería, que son estratégicas, demandadas y con gran salida laboral en el país y el exterior. "Muchas veces, encontramos mujeres en Ingeniería química o industrial y no vemos tantas ingenieras eléctricas o electrónicas. En ello, queremos dar a conocer nuestras carreras y despertar vocaciones tempranas en las mujeres", dijo.

Y resaltó que "hay carreras muy masculinizadas y cuando vamos a la oferta educativa, nos faltan referentes mujeres ya que no es fácil encontrar al menos una ingeniera eléctrica en San Juan. A lo mejor, esa profesional está en otra parte del país o del mundo. Por tanto, se genera un círculo vicioso ya que al no tener referentes no tenemos cómo generar la motivación hacia la elección de esas carreras".

Despertar vocaciones

Además de fomentar que haya más alumnas en las distintas carreras de Ingeniería, en la facultad de la UNSJ trabajan en acciones concretas para difundir carreras estratégicas. En ello, no sólo se trabaja en acercar las carreras al nivel Secundario sino también en Primaria.

"Venimos trabajando mucho con los departamentos y los coordinadores de carrera. En el caso de Ingeniería Eléctrica, que cambió su nombre a Ingeniería en Energía Eléctrica, este nuevo plan de estudios fue presentado de manera estratégica para motivar más a la elección de la carrera. Es una de nuestras propuestas fuertes, más aún ante la transición energética que se plantea como una problemática importante para abordar. Hay una gran demanda en ingenieros en energía eléctrica y se trabaja en visitas de alumnos de escuelas Primarias al laboratorio de alta tensión. Es la visión de generar vocaciones en los niños. Son carreras estratégicas, que llevan su tiempo de cursado y estudio con 5 a 6 años. Es un desafío pero tenemos que hacer un trabajo muy arduo no sólo a nivel Medio, sino en el nivel Primario", precisó.

La Dra. Ing. Díaz destacó que en los Congresos socializarán estas experiencias y también estarán receptivos a las actividades que implementaron otras facultades en el país. "La vocación es algo muy importante que tenemos que cuidar y muchas veces, los chicos no vienen preparados para afrontar las carreras universitarias. Por eso, debemos acercar la Facultad al territorio y a las casas para que conozcan, para que indaguen y pregunten", sentenció.