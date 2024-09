Desde la UNSJ aseguran que es imposible "inventar alumnos" como dijo Torrendell

lunes, 30 de septiembre de 2024 13:10

Rosa Ferrer, secretaria Académica de la Universidad Nacional de San Juan salió a responder las críticas que vertió este fin de semana el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien dijo que las universidades “inventan alumnos” y que no se sabe si el 38% cursa alguna materia. Las declaraciones fueron en la previa de una nueva marcha contra el inminente veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

Al respecto, este lunes la secretaria de la UNSJ aclaró que la cantidad de estudiantes de esta casa de altos estudios forma parte de un registro que puede ser consultado y comprobado desde distintos accesos. "Esa cantidad de estudiantes, en muchas de las instancias, tienen que ir en forma presencial a ratificar su inscripción en las materias, en las carreras, en la reinscripción, año a año. O sea, que eso no es tan sencillo de decir en una forma tan liviana", explicó en Estación Claridad.

Luego indicó que "básicamente en la Universidad Nacional de San Juan éste es el procedimiento de inscripción para los estudiantes anualmente, inclusive cuatrimestralmente. O sea, en cada cuatrimestre también tienen que inscribirse a las materias que desea cursar en ese año o en ese cuatrimestre".

Actualmente la UNSJ tiene más de 25.000 estudiantes activos, incluyendo los alumnos preuniversitarios, los alumnos de pregrado, grado y posgrado, y todos los estudiantes que van a la Escuela de Música. "Entonces esa cantidad de estudiantes es la que ronda y transita en todas las propuestas educativas dentro de la Universidad Nacional", agregó.

La funcionaria explicó que hubo un pico en cantidad de alumnos durante la pandemia, porque fue una propuesta para todos los alumnos que quisieran retomar sus estudios. Ellos tenían esa posibilidad de hacerlo virtualmente, pero se ha mantenido entre 25.000 y 27.000 estudiantes de manera anual.

Ferrer señaló que en la UNSJ hay un sistema de información universitaria en donde se van cargando anualmente los ingresantes, los reinscritos, los graduados, todos los que están en el tránsito de las carreras. "Esto anualmente está formando este Sistema Nacional de Información. Para el caso de los estudiantes, es el Guaraní 3. Entonces está muy, muy parametrizado", explicó.

Finalmente destacó que desde la UNSJ no solo tiene que "mandar informes anualmente, sino que también hay verificaciones de estos datos". "Esas verificaciones tienen que ver con este sistema de información universitaria que está en red en todo el país y se va verificando anualmente, inclusive a veces por cualquier medio. No es tan sencillo", apuntó aclarando que no se pueden "colocar datos falsos en este sistema, porque no solamente va tu documento, sino también está una serie de datos personales de filiación y de domicilio que se incluyen en la inscripción".