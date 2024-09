Caso Bloch: renunciaron dos secretarias de Exactas

viernes, 27 de septiembre de 2024 12:16

La reciente decisión del Consejo Superior de archivar la denuncia por abuso sexual y laboral contra Rodolfo Bloch, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), generó malestar en la Universidad Nacional de San Juan. Esta situación llevó a la renuncia de dos secretarias de la facultad.

Las renuncias corresponden a la secretaria académica y a la secretaria de investigación, que formalizaron su alejamiento en las últimas horas. Ambas profesionales compartieron sus opiniones en las redes sociales y de momento no revelaron el nombre de las reemplazantes.

El hecho

La Universidad Nacional de San Juan vivió una instancia compleja tras la posible destitución del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien enfrenta acusaciones de acoso sexual, laboral y psicológico hacia una mujer.

El Consejo Superior decidió no convalidar el pedido de desvinculación del decano. En cuanto al detalle, hubo 19 votos para que fuera destituido, pero no alcanzó para tener 2/3 el pedido, con lo cual no próspero la destitución. La causa quedó archivada y la víctima reveló detalles del complejo momento que transita tras conocerse este resultado.