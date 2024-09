Paro de CTERA: UDA con adhesión en San Juan y el lunes, UDAP definirá su posición

jueves, 26 de septiembre de 2024 11:02

La CTERA convocó a un paro y marcha federal educativa para el próximo el 2 de octubre. En San Juan, UDAP lanzó una consulta a docentes para definir posición mientras que UDA

Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó que sus docentes afiliados cumplen este jueves con un paro, convocado también a nivel nacional, y el 2 de octubre también adherirán. "UDA, tanto a nivel nacional como provincial, encabeza políticas educativas y con la Multisectorial se definirán los términos de la marcha", señaló. El gremio tiene afiliados en la UNSJ, además del resto de los niveles y modalidades del sistema educativo, en docentes y no docentes", manifestó.

"En San Juan convocaremos a docentes, a integrantes de la UNSJ para defender salarios y presupuesto. Y este jueves, mantendremos una reunión de delegados para cerrar la organización de la marcha en la provincia, siguiendo los lineamientos nacionales", dijo.

Los motivos del paro y la marcha son: en defensa del presupuesto educativo, por la restitución del FONID, por los fondos para infraestructura escolar, becas, comedores escolares; contra las reformas jubilatorias y el ajuste en educación técnica. Reclamarán más fondos para las Universidades y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

En tanto, UDAP lanzó una consulta por formulario virtual para conocer la voluntad de los docentes. "Vamos a esperar al lunes, ya que se extendió el plazo para participar. En nuestra gestión dijimos que toda decisión se va a consultar con la docencia, que durante mucho tiempo manifestó enojo por no sentirse escuchados", afirmó en radio Colón la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga.

Resaltó que al ser un paro nacional, el Gobierno provincial no ha realizado descuentos al día no trabajado. "Estamos pidiendo más fondos nacionales, lo que es un apoyo para la provincia. Creemos que seguirá la misma modalidad y no se descontará", dijo.