Tras un complejo escenario, la UNSJ definió qué pasará con las carreras de Medicina y Psicología

En relación a las nuevas carreras que se iban a implementar en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), tanto Medicina como Psicología, el Rector Tadeo Berenguer sostuvo que no han recibido financiamiento de la Nación.

"Las pausas continúan porque no están financiadas por la Nación. Tenemos dos carreras emblemáticas vinculadas a la salud: tanto la carrera de Psicología como la de Medicina", comentó Berenguer a Radio Sarmiento. Ambas carreras no cuentan con apoyo financiero nacional, y el Rector agregó: "Todavía no hay posibilidades de que se realicen".

Las carreras actualmente en funcionamiento están siendo impulsadas con financiamiento para algunas cohortes, ya sea por empresas o por el Gobierno Provincial. En este contexto, el Rector destacó que la licenciatura en Obstetricia es una de las más demandadas y "se está llevando a cabo con fondos de la provincia. El financiamiento es para dos cohortes, y así hay muchas carreras más que estamos implementando".

"Medicina y Psicología son carreras muy fuertes y, lamentablemente, todavía no tenemos el financiamiento nacional", afirmó.

Además, el profesional aseguró que "se están haciendo estudios con la licenciatura en Psicología, buscando la forma de reestructurar ciertos departamentos para ver si podemos articular cargos de ciertas facultades y poder iniciar este proceso. Pero el peligro es que podemos comprometernos con un lanzamiento y, después, con estos avatares que estamos teniendo permanentemente, es muy difícil".

Escuela de Música

El Rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, habló sobre los avances de la Escuela de Música e informó que "se están rescindiendo definitivamente y legalmente las relaciones entre la universidad y la empresa adjudicataria anterior".

"Como es una obra financiada por fondos internacionales y esos fondos ya han ingresado a la nación, tenemos entendido que no queda mucho para terminarla. El Gobierno Nacional quiere finalizar estas obras; por lo tanto, si rescindimos —lo cual ya se ha iniciado con la empresa— se procederá a la relicitación para completar el proyecto en el ámbito nacional", sostuvo Berenguer en una entrevista con Radio Sarmiento.

Además, el Rector destacó que "en el orden local tenemos provisiones para seguir contando con recursos propios de la universidad, lo que nos permitirá, de forma pausada, ir finalizando ciertas obras de la Escuela de Música".