Silvia Fuentes sobre el resultado de Paritaria: "El Gobierno mejoró la propuesta del mes anterior"

martes, 6 de agosto de 2024 02:00

Tras nueve horas de reunión, este martes en la madrugada los gremios docentes y el Gobierno de San Juan firmaron el acta con la propuesta salarial a debatir con las bases de aumento de 5% en agosto, 5% en septiembre más 10 puntos al nomenclador dividido en ambos meses. Tras esto, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que esta propuesta es superadora a la anterior.

"Fue una tarde de muchas conversaciones con los gremios. Creo que este gobierno ha mejorado la propuesta que se había hecho para este mes anterior y que ya el gobernador había comprometido para el mes de agosto y septiembre", comenzó expresando la responsable de la cartera educativa en rueda de prensa tras concluir la reunión paritaria.

La propuesta del Gobierno también incluye el monto equivalente a Conectividad y FONID por cargo (de hasta 2 cargos), o su equivalente en Horas Cátedras, queda traspasado en su totalidad a los puntos del nomenclador docente.

"Esperemos que se haga la bajada a las bases de los tres gremios que han participado y esperaremos la respuesta", expresó Fuentes quien luego se refirió a lo ocurrido en el mes pasado cuando desde UDAP y UDA se mostraron molestos con el aumento salarial que se dio y al que definieron como arbitrario.

"No fue la sensación que teníamos nosotros. Nosotros acordamos acá en la mesa, inclusive nosotros propusimos otra propuesta y ellos nos pidieron que no, que no se hiciera de esa manera y que se hiciera de la forma que estaba estipulada en el acta paritaria. Nosotros entendimos que ese había sido el acuerdo. Después, en el camino no fue lo que ellos habían entendido y por eso también teniendo en cuenta todos los días que ustedes saben que necesitamos para liquidar, se realizó esa liquidación", finalizó.