Roberto Gutierrez: "En septiembre trasladamos el FONID a puntos y dejaría de existir"

Este martes en la madrugada, el Gobierno de San Juan hizo una nueva propuesta a los gremios docentes que no sólo implicaba aumento del 5% para agosto y 5% para septiembre sino también la incorporación de 10 puntos y trasladar el FONID a puntos. Tras presentar esta propuesta, el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, consideró que la propuesta supera a la inflación.

"Nosotros estamos sosteniendo la propuesta inicial que era para julio un 6%, un 5% para agosto y un 5% para septiembre. Pero sostener esta propuesta significa en realidad una mejora porque cuando nosotros hicimos esa propuesta la hacíamos con una expectativa de inflación que era muy distinta a la expectativa que tenemos ahora de inflación para adelante", explicó Gutiérrez tras concluir la reunión paritaria, pasada la 1.30 de la madrugada de este martes.

El Gobierno esperaba una inflación mensual del 4% sin embargo a nivel nacional se estimó que para septiembre la inflación será del 1%. "La de julio puede estar dando un 3,8%, en agosto puede estar en el 2,5%. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es mejorarla porque al sostener el incremento salarial y la inflación bajar a la mitad de lo que estaba previsto, eso significa una mejora sustancial en el poder adquisitivo de los salarios", agregó Gutiérrez.

Luego explicó que "esta mejora en el poder adquisitivo de los salarios se viene produciendo desde abril, porque desde ese mes estamos dando por encima de la inflación. Y en el caso específico del sector docente mantuvimos el FONID y Conectividad y además estamos dando hasta el mes de julio 30 puntos sobre el nomenclador docentes. Además para agosto otros 5 y para septiembre otros 5".

"Es una propuesta muy buena porque decir en esta situación en la que se encuentra Argentina, que estamos dando por encima de la inflación desde abril hasta septiembre, eso habla de que tenemos las mejores intenciones de que el poder adquisitivo, del salario de los docentes y en general de los trabajadores estatales sanjuaninos se mejore y sustancialmente", destacó.

Gutiérrez subrayó que "es la mejor propuesta" que están haciendo "dada las circunstancias también de la recaudación... En julio tenemos datos que todavía la actividad no se levanta". Los datos de CAME, que son las ventas minoristas, han dado un 15% interanual en caída. La provincia sigue teniendo caídas interanuales que andan en alrededor de un 30%.

"Incluso la mensual ha caído un 8%, la recaudación de julio con respecto a junio. O sea que venimos realmente con una actividad que no deja de estar bastante fría y que esperemos que pronto se recupere. Pero mientras no se mejore la actividad, nosotros no podemos hacer una mejora. Pero aún en esta circunstancia, nosotros estamos diciendo que estamos dando por encima de la inflación. Y eso hoy es decir mucho", señaló destacando que "ahora las circunstancias cambiaron porque la inflación baja radicalmente".

Finalmente subrayó el aspecto más superador de la propuesta: "Fonid y Conectividad nosotros lo mantenemos a 25 mil pesos para el mes de agosto. Y para septiembre trasladamos Fonid a puntos. Entonces, eso ya dejaría de existir a partir del mes de septiembre".