Con recursos didácticos, alumnas sanjuaninas ayudan a estudiantes a hacer frente a problemas de emociones

sábado, 24 de agosto de 2024 08:48

En un mundo donde la ansiedad y otras emociones complejas afectan cada vez más a los jóvenes, la Escuela de Educación Secundaria Julia León de Rivadavia se destaca por una iniciativa educativa innovadora. Este proyecto, liderado por los profesores Néstor Tejada y Verónica Oro, combina la tecnología con la educación emocional para ofrecer a los alumnos herramientas prácticas para enfrentar y comprender sus sentimientos. ¿El mecanismo? alumnas que han sufrido alguna experiencia de Ansiedad ayudan a los estudiantes de otros años a manejar las emociones para poder salir adelante.

La iniciativa nació de una fusión entre las materias de Proyecto Tecnológico, dirigida por el profesor Néstor Tejada, y Psicología Educativa, impartida por la profesora Verónica Oro. Ambos docentes vieron una oportunidad para abordar la gestión emocional desde una perspectiva pedagógica y tecnológica, aprovechando las fortalezas de cada área para crear un programa integral.

"Las chicas, luego de adquirir conocimientos y herramientas sobre las emociones, crearon un aula-taller destinado a los alumnos del ciclo básico de secundaria y está a cargo de ellas mismas", contó Oro a Diario La Provincia SJ. El enfoque tecnológico, guiado por el profesor Tejada, incluye la creación de juegos mediante códigos QR que explican y ayudan a los estudiantes de otros años a explorar las emociones. Los alumnos diseñaron rompecabezas digitales y pirámides para ordenar y entender mejor lo que les pasa.

"El tema de la ansiedad surgió por una de las chicas que lo sufrió en carne propia en su momento, el tema de la ansiedad. Como ella lo vivió dijimos vamos a tratar de orientar a los más chiquitos", explicó Tejada.

LA EXPERIENCIA PERSONAL COMO MOTOR DEL PROYECTO

El origen del proyecto está en las experiencias personales de algunos alumnos, quienes han atravesado situaciones de ansiedad y otras emociones difíciles. La alumna Celeste Martínez Cabanay, quien enfrentó un ataque de ansiedad a los 14 años, reveló que su mayor objetivo es ayudar a chicos que puedan estar en la misma situación.

"Me dio un ataque de ansiedad lo cual no sabía qué hacer, no sabía del tema y tampoco en mi casa. Me encontraba sola, asustada. Tenía un horrible dolor en el pecho y dije algo tengo que hacer. Se me ocurrió contar, para que el cerebro se distraiga y se enfoque en los números.", explicó.

Luego agregó: "De esto se trata el juego que el cerebro se despeje y agarre otro enfoque para salir de mí. En el ataque de pánico o ansiedad se anula la vista, se anula la cabeza, empezamos a pensar cosas que nos tiran abajo. Nuestro objetivo es que las personas puedan salir adelante con esto y sepan que es una emoción muy normal dentro del mundo. Es una emoción rebelde, muy rebelde que descontrola todo, nos hace pensar demasiado las cosas y tener miedo a planes de futuro".

Guadalupe Ávila, otra alumna participante, enfrentó momentos de gran angustia y su recomendación es pedir ayuda profesional de psicólogos y no quedarse callados: "Cuando me sentía abrumada, mi estrategia era respirar profundamente y distraerme con videos en mi celular. Aprendí que acudir a un psicólogo puede ser muy beneficioso para expresar y entender lo que estamos viviendo".

Tanto Celeste como Guadalupe priorizaron una clave para salir adelante: "pedir ayuda para saber que no estamos solos. Por más que nosotros pensemos que es simple porque se minimiza este tema, entonces los jóvenes piensan, nosotros mismos también pensamos que es algo simple y no queremos molestar con esto y no hablamos porque 'ya se me va a pasar' y por ahí no pasa. Hay que acudir a psicólogos y a los padres para buscar ayuda".

EL ROL DE LA TECNOLOGÍA

El profesor Néstor Tejada destacó que el objetivo del Proyecto Tecnológico es encontrar soluciones innovadoras para problemas identificados. En este caso, la ansiedad de una de las alumnas inspiró el desarrollo de herramientas tecnológicas para ayudar a los más jóvenes. "El proyecto propone buscar una solución tecnológica para una problemática. Las alumnas ya estaban trabajando el tema de las emociones en psicología, así que se decidió aplicar la tecnología para abordar la ansiedad que algunas de ellas habían experimentado. La idea es orientar a los alumnos más jóvenes y ofrecerles herramientas para enfrentar estas situaciones", explicó.

El proyecto no solo ofrece una solución innovadora, sino que también fomenta un ambiente de apoyo entre los estudiantes. Las alumnas que han enfrentado desafíos emocionales se convierten en referentes para sus compañeros más jóvenes, promoviendo un entendimiento más profundo y empatía hacia las dificultades emocionales.

Este trabajo será presentado en los próximos días en la Feria Provincial de Ciencia en el Eje Tecnológico bajo el título de "Hablemos de Ansiedad".