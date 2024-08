Uso de celulares en escuelas de San Juan: para Educación es una herramienta a regular

martes, 20 de agosto de 2024 13:02

El Gobierno porteño emitió una resolución para regular el uso de los celulares en las escuelas. En el nivel inicial y primaria queda bajo responsabilidad de las familias que sus chicos lleven dispositivos digitales, pero no podrán usarlos durante las clases y los recreos. Mientras que en Secundaria se regulará su uso. En San Juan, el ministerio de Educación consideró que la tecnología es una herramienta más que un problema en las aulas.

La ministra Silvia Fuentes destacó en rueda de prensa que "trabajamos en los temas que preocupan en nuestras escuelas, como adicciones, ludopatía y otro tipo de situaciones que se dan con el celular que realmente han llegado para nuestros adolescentes y que están siendo muy nocivos. Pero también tenemos que darnos cuenta que (el celular) es algo que está".

Y resaltó que "muchos papás me plantean: "mire, si ustedes le sacan el teléfono a mi hijo, yo no sé si llega a la escuela o no. No voy a saber qué le pasó". Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ver los contextos de los que estamos hablando".

En ello, la ministra agregó que, por ahora, al uso de celular en las escuelas: "lo voy a tener en estudio. Hoy por hoy, insisto, tenemos que arreglar la reglamentación que anteriormente a esto nos dice que está prohibido el uso del celular y se utiliza. Entonces tenemos que reglamentarlo bien. Por supuesto, hay materias que amerita el uso del teléfono, o un dispositivo móvil, o alguna computadora, o otro tipo de situación y de tecnología y otras que no".