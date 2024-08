UNSJ, ante la aprobación del presupuesto para universidades: "no hay fondos para nuevos avances"

jueves, 15 de agosto de 2024 12:55

La Cámara de Diputados aprobó en general, con el voto favorable de bloques de la UCR, Encuentro Federal y Unión por la Patria, el proyecto de financiamiento para las Universidades Nacionales. El plenario legislativo votó el dictamen de minoría propuesto por la UCR y Encuentro Federal por 143 a 77 votos, luego de haber sido rechazado el despacho de la mayoría impulsado por Unión por la Patria.

Al respecto, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer señaló en rueda de prensa que "esta madrugada ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, la ley de financiamiento educativo, presentada por algunas bancadas en el Congreso Nacional. Pasará al Senado Nacional para que esto se convierta en una ley de financiamiento educativo, que salga desde la casa de las leyes y no a través de decretos. El hecho de que aparezca una ley de financiamiento es reflejo de esta problemática que estamos transitando desde principios de año, con un congelamiento de un presupuesto universitario 2023 con un 270% de inflación".

Recordó que "recién hace un mes ha sido contemplado por el Estado nacional un reajuste para los gastos de funcionamiento, pero no así el desfasaje que tienen los sueldos de docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional. No contemplan la realidad de este impacto inflacionario que tenemos. Se ha perdido alrededor de un 50% de los ingresos de los docentes y eso va en detrimento de la calidad del sistema educativo".

Resaltó que "en la UNSJ no somos una isla, formamos parte de un sistema nacional de universidades y esto ha sido plasmado en este proyecto. Si bien ha sido elaborado por algunos actores de ciertas bancadas de la legislatura nacional, pero ha sido replicada y apoyada por otras bancada. Ya tenemos este proyecto, así que espero que el Ejecutivo se haga eco de lo que el Congreso Nacional ha decidido".

En la realidad de la institución, Berenguer dijo que "estos financiamientos es para sustentar lo que ya tenemos. Recuerden que se habla de incrementos de millones, pero es una adecuación a la pérdida de prestación. No hay un peso más para poder avanzar en cosas nuevas, como carreras. En febrero declaró el Consejo Superior, la emergencia presupuestarias y hay universidades que ya han declarado la emergencia salarial. Esperamos que esta nueva ley tome un poco freno a estas inquietudes y que podamos salir a resolver este aspecto. Lo que se ha adecuado es el 10% de nuestro presupuesto para funcionamiento, pero no está ajustado el presupuesto salarial. Estamos a la espera de que el gobierno asuma el rol de defensa".