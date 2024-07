Calefacción en escuelas y pagos de expedientes a docentes: los desafíos de Educación en el receso invernal

lunes, 8 de julio de 2024 17:27

Este otoño- invierno se caracteriza por bajísimas temperaturas en San Juan y quedaron en evidencia desperfectos y cortes en los servicios de gas natural en escuelas. Al iniciar el receso invernal, Educación confía en que se logrará restablecer la calefacción en varias escuelas al agilizar obras en estas semanas. Además, se buscará avanzar en el circuito de pagos a docentes que tomaron cargos u horas cátedras.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes destacó en rueda de prensa que "seguimos peregrinando por el tema del gas por muchas escuelas y el frío es extremo. Si bien nos dan una tregua las dos semanas de receso invernal, seguimos trabajando y hoy, comenzaron muchas reparaciones de obras menores, pintura y todo lo que sea necesario ya que, por pedido del gobernador, tenemos que estar atentos a que las escuelas tienen que estar en condiciones".

En la cantidad de escuelas que tiene San Juan expresó que "la situación se hace compleja pero en este receso invernal, muchas escuelas van a ser intervenidas para que al regreso de estudiantes y docentes estén en condiciones".

Por otra parte, la ministra destacó que seguirán trabajando en lo administrativo, en los pagos para docentes. "El tema más complejo es la demora en el pago a los docentes y lo estamos resolviendo con la colaboración y la ayuda de todas las áreas del Ministerio de Educación. Generalmente, hay dos oficinas en las que se traban nuestros expedientes y estamos trabajando fuertemente con ellas para que se realice (el trabajo) de forma ordenada y el expediente no se demore muchos días ahí", marcó.

Y señaló que "esto es algo que me he propuesto personalmente. Me es difícil sacarlo porque más de 20 pasos tiene un expediente para poder abonar. Estamos ocupados en esto y sabemos que hay mucho malestar entre los docentes. Nos hacen llegar a través del equipo de trabajo sus inquietudes y en la medida de lo posible, charlando con ellos por si falta alguna documentación, lo vamos haciendo posible para que no pasen tantos días. El dinero está pero administrativamente tiene que tener un proceso el expediente y tiene que estar bien, sino el Tribunal de Cuentas o la delegación fiscal observa esos expedientes".