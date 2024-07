Mejoraron las instalaciones eléctricas de las escuelas para que soporten el uso de caloventores

lunes, 22 de julio de 2024 18:34

Comenzó el segundo semestre escolar y con éste el regreso de los niños a las aulas de las escuelas de San Juan. La vuelta a clases estuvo marcada en la mañana por temperaturas bajo cero y para paliar esto, desde el Ministerio de Infraestructura de San Juan se realizaron obras en los establecimientos para que el tendido eléctrico pueda soportar el uso de caloventores en las aulas.

Estas mejoras son parte de un esfuerzo coordinado para garantizar condiciones adecuadas de calefacción en los centros educativos durante los meses más fríos del año. Así lo indicó Nicolás Álvarez, director de Obras Menores del ministerio, quien explicó que el principal objetivo de estos trabajos fue acondicionar las redes eléctricas de las escuelas para evitar problemas de sobrecarga y asegurar el funcionamiento óptimo de los nuevos equipos de calefacción.

"Desde nuestra repartición lo que hemos hecho es acondicionar la parte eléctrica de las escuelas para que se puedan conectar caloventores que han sido provistos por el Ministerio de Educación a las escuelas. Nosotros lo que hemos hecho es todo el acondicionamiento eléctrico para que estos no tengan problemas de funcionamiento", afirmó Álvarez señaló en Radio Colón.

Antes de estas intervenciones, muchas escuelas enfrentaban desafíos significativos debido a infraestructuras eléctricas obsoletas que no podían soportar el consumo adicional de los caloventores. Esto llevaba a problemas como saltos de térmicas e insuficiencia en la distribución de energía, afectando el ambiente de aprendizaje de los estudiantes y el confort en el aula.

"Había escuelas en las cuales no contaban con calefacción y cada profesora, cada maestra, llevaba su caloventor o su sistema de calefacción pero la instalación de la escuela no estaba en condiciones de recibir ese consumo. Entonces podían saltar las térmicas. Lo que nosotros hemos hecho es acondicionar eso, para que no tengan más esos problemas", agregó destacando que el ministerio de Educación provee ahora caloventores a las escuelas.

Además de las mejoras eléctricas, el Ministerio de Infraestructura aprovechó el receso escolar para llevar a cabo trabajos de pintura en numerosas escuelas. El enfoque principal fue renovar las aulas, asegurando un ambiente cómodo y adecuado para los estudiantes. "Se priorizó todo el tema aulas para que los chicos estén cómodos y con una buena terminación en las escuelas. Sobre todo en la parte interior nos hemos abocado para darle prioridad. Hay treinta escuelas en las cuales nos abocamos solamente a la pintura", destacó Álvarez.

En total, se intervino en treinta escuelas con trabajos de pintura, además de abordar mantenimientos necesarios en áreas como sanitarios y otras instalaciones eléctricas y sanitarias.

Estas iniciativas no solo han mejorado las condiciones físicas de las escuelas, sino que también han contribuido significativamente al bienestar y confort de la comunidad educativa de San Juan.