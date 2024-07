Paritarias docentes en San Juan: Fuentes ratificó voluntad de diálogo tras críticas de UDA

martes, 16 de julio de 2024 13:38

Luego que el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez confirmó que los sueldos docentes de julio serán liquidados con el aumento del 6%, tras rechazo de la propuesta trimestral de la parte sindicalista, UDA reaccionó y habló sobre que se afectó "la buena fe negociadora". Esto fue en una nota enviada a la ministra de Educación, Silvia Fuentes que se refirió a las críticas.

En diálogo con radio Estación Claridad, señaló que convocarán a los gremios para retomar la paritaria salarial "lo antes posible. Habíamos conversado con ellos para volvernos a reunir en septiembre, en base a lo que ya se había propuesto (6% para julio, un 5% para agosto y 5% para septiembre). Si esto no ha sido del agrado de los gremios, seguramente los primeros días de agosto ya estaremos reuniéndonos".

Ante el rechazo de la propuesta, se le consultó si hubo planteo de posibles medidas de fuerza docentes. "No me lo han comentado específicamente ni oficialmente. Sí puedo decir que estamos trabajando fuertemente para que este sistema funcione. Después de siete meses que llevamos de gestión con una crisis nacional importante, venimos haciendo mejoras al salario. No solamente en el salario, sino también en los decretos del cuadro paritario, con el nomenclador que también tendrá actualizaciones. Se está revisando nivel por nivel y categorías por categoría", resaltó.

Y enfatizó, sobre críticas de UDA que: "nos hemos sentado con los gremios, los hemos hecho parte, los escuchamos, no solamente con lo que tiene que ver el dinero, tiene que ver también con la obra social, con los barrios del IPV que también nos piden. Tenemos un diálogo constante con los tres gremios y y nos parece que es muy importante que sigamos trabajando con ellos, entendiendo que es un paso a paso y un día a día".

Y resaltó sobre el gremio dirigido por Karina Navarro que "conversaremos, le preguntaremos por qué no se han sentido escuchados, ya que acá (en la paritaria) fue el momento que ellos propusieran. S los escuchó y tomamos también lo que ellos proponían. Son distintas opiniones y puedo decir que estamos abiertos al diálogo. Acá no hay buenos ni malos. Que el gobierno provincial, a cargo del gobernador Marcelo Orrego, ponga tres ministros a dialogar con tres gremios es una muestra de sinceridad, de querer acordar y querer solucionar las cosas".

Además, destacó novedades en otro pedido de los gremios sobre deudas a docentes. "Está saliendo una planilla complementaria con 74 expedientes de muchísimos meses de docentes que no se les pagaba, porque el sistema que tiene el Ministerio de Educación es complejo. Estamos trabajando administrativamente para solucionarlo".

El planteo de UDA

El gremio, con la secretaria general Karina Navarro, presentó una nota a la ministra de Educación, Silvia Fuentes pidiendo una aclaratoria por la decisión del Gobierno de liquidar sueldos con la propuesta rechazada por las bases.

Este es el texto en el que se referencia que se afectaría "la buena fe negociadora":