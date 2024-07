Paritaria docente: UDAP va a plenario para analizar la propuesta y cuestionó el plazo de negociación

jueves, 11 de julio de 2024 09:00

Este miércoles, en la reanudación de la paritaria docente, el Gobierno sanjuanino presentó una nueva propuesta a los gremios y este viernes 12, se aguarda la respuesta de UDAP, UDA y AMET.

El Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez detalló la oferta salarial para el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2024. Según lo establecido en el acta, incluye un aumento del 6% sobre los haberes de junio para julio , seguido por incrementos del 5% en agosto sobre los haberes de julio y otro 5% en septiembre sobre los haberes de agosto.

Además, se acordó la asignación de 20 puntos en el nomenclador docente, distribuidos con 10 puntos aplicados en julio 2024 y los restantes 10 puntos en octubre 2024. También se estableció un monto de veinticinco mil pesos ($25.000) para conectividad y FONID por cargo, hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra, durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año, reduciéndose a veinte mil pesos ($20.000) para octubre.

Los gremios comenzaron a socializar el acta y la propuesta y en el caso de UDAP, mañana habrá plenario para conocer la opinión de las bases. Tienen previsto dar una respuesta al Gobierno, este viernes en la tarde.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, no adelantó opinión sobre la oferta salarial en radio Estación Claridad pero marcó que "siempre lo que elegimos es blanquear nuestro sueldo. Algo bueno que se ha logrado ahora es que el aumento tome como referencia el mes anterior y no de enero. Es decir, que de hoy en adelante tenemos el punto de partida que va a ser del mes anterior. Esto es un trabajo no consensuado y siempre pedimos mucho más, o sea, un valor índice mayor. Lo que ellos (Gobierno) siempre nos dicen es que el valor índice después se ve reflejado para toda la administración pública".

Agregó que, con la propuesta como está, "no le estamos ganando a la inflación porque tenemos pendiente el 25,5% de diciembre. Si se toma mes a mes, hablamos de 6 puntos y estaríamos cerca. Pero dejamos que cada docente evalúe el valor de $458.000 para un docente que recién se inicia, en radio 1, que sería un ejemplo de incremento.

La secretaria general habló sobre los nuevos tiempos planteados por gobierno para la negociación: "tres meses es muy largo. Habíamos negociado mes a mes y la excepción fue la paritaria anterior que fue dos meses. Pero esta es la propuesta del gobierno, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiarla y ver si la aceptan o no".