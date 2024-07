Se reanudó la paritaria docente en San Juan

miércoles, 10 de julio de 2024 15:24

Luego de un impasse en julio, este miércoles se reanudó la paritaria docente para actualizar salarios. El gobierno provincial anticipó este martes que podría proponer un acuerdo por tres meses, debido al escenario económico y la proyección inflacionaria.

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem destacó ayer consultado por Diario La Provincia SJ, esta mañana que "trataremos de proponer un acuerdo de tres meses, es decir, julio, agosto y septiembre, en función de cómo sigue la economía nacional. Esperemos que, a partir de la aprobación de la ley Bases y la ley del RIGI, se pueda estabilizar más la economía nacional y nos permita mirar a más plazos. Vamos a tratar de proponer tres meses. Eso lo va a plantear el ministro de Economía, que es quien lleva adelante la parte estrictamente económica”.

Desde UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga destacó en radio Colón que buscarán que los salarios docentes superen los índices inflacionarios ya que quedaron desfasados desde el último acuerdo. "Sí estamos por debajo y no nos falta mucho para equiparar a la inflación. Desde un primer momento hablamos con el gobierno y nos aceptó que el salario supere a la inflación. Ojalá que ahora también (el acuerdo) sea de dos dígitos y que la inflación, por supuesto, no se escape, porque si sucede, ahí también va a estar el problema".

En tanto, sobre FONID y Conectividad, Quiroga dijo que "el objetivo principal nuestro es que esas sumas vayan a nuestros sueldos y que sean remunerativas. Recuerdo, por ejemplo, hace 3 meses atrás era de 40.000 pesos y ahora lo bajamos a $30.000. ¿Pero por qué? Porque ese resto lo llevamos a nuestro básico. Entonces, aparte del valor índice y del aumento que pedimos, queremos seguir blanqueando nuestros sueldos".

Por su parte, el secretario general de AMET, Daniel Quiroga marcó en radio Sarmiento que "nosotros vamos para que se recomponga y se logre recuperar en algo el poder adquisitivo docente que se ha perdido. Esas son las expectativas y siempre van a ser. También vamos a hablar de los decretos que conmulgó el gobierno anterior, que hay que mejorarlo porque perjudicaron al docente".

Señaló que "estamos atrasados todavía alrededor de un 12% en nuestro salario, pero a veces la inflación no es lo que el INDEC dice. No anticiparemos un porcentaje de aumento que pediremos para no generar expectativas. Como siempre, AMET va a luchar por un mejor salario".