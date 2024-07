Paritaria docente en San Juan: los gremios, expectantes sobre dos ejes claves

miércoles, 10 de julio de 2024 09:40

Este miércoles, a las 14 hs. se reanudará la negociación por la paritaria salarial docente y Gobierno anticipó que tratará de lograr un acuerdo con validez trimestral, dados los indicadores de la economía nacional y provincial. En ello, los gremios no anticiparon porcentajes sino que buscarán que se actualice el nomenclador de puntos docentes y se logre, finalmente, acortar el circuito administrativo para los pagos a quienes toman cargos u horas cátedras y sea menor a 3 o 4 meses.

Desde UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga destacó en radio Colón que buscarán que los salarios docentes superen los índices inflacionarios ya que quedaron desfasados desde el último acuerdo. "Sí estamos por debajo y no nos falta mucho para equiparar a la inflación. Desde un primer momento hablamos con el gobierno y nos aceptó que el salario supere a la inflación. Ojalá que ahora también (el acuerdo) sea de dos dígitos y que la inflación, por supuesto, no se escape, porque si sucede, ahí también va a estar el problema

Resaltó que el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez comienza la reunión paritaria: "dando los números de inflación de San Juan y por supuesto, siempre el día 14 sale la inflación a nivel nacional, pero no es muy distinta. Son muy poquitos los puntos de diferencia". En tanto, sobre FONID y Conectividad, Quiroga dijo que "el objetivo principal nuestro es que esas sumas vayan a nuestros sueldos y que sean remunerativas. Recuerdo, por ejemplo, hace 3 meses atrás era de 40.000 pesos y ahora lo bajamos a $30.000. ¿Pero por qué? Porque ese resto lo llevamos a nuestro básico. Entonces, aparte del valor índice y del aumento que pedimos, queremo seguir blanqueando nuestros sueldos. Si esas suman se blanquean lo veremos reflejado en el aguinaldo y cuando nos jubilamos"..

Por su parte, el secretario general de AMET, Daniel Quiroga marcó en radio Sarmiento que "nosotros vamos para que se recomponga y se logre recuperar en algo el poder adquisitivo docente que se ha perdido. Esas son las expectativas y siempre van a ser. También vamos a hablar de los decretos que conmulgó el gobierno anterior, que hay que mejorarlo porque perjudicaron al docente. De igual manera, se perjudicó poner un techo y un piso al salario por el año 2022 o 2023. La idea es recuperar el salario, recuperar la pirámide salarial y la carrera docente, y que se aplique la ley".

Recordó que "no hay diferencia salarial entre una escuela técnica y una escuela de nivel común. Todos ganan exactamente igual: alrededor de 400.000 pesos, con los descuentos de ley, de aporte de obra social y para la jubilación. Estamos atrasados todavía alrededor de un 12% en nuestro salario, pero a veces la inflación no es lo que el INDEC dice. No anticiparemos un porcentaje de aumento que pediremos para no generar expectativas. Como siempre, AMET va a luchar por un mejor salario. Conseguimos el incremento de la antigüedad hasta el 170% porque los docentes trabajan 35 años y logramos que se incrementara el radio en un 20%.".