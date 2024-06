Escuelas sin gas natural: en su mayoría, el nivel Primario es el que optó por las clases virtuales

jueves, 6 de junio de 2024 13:40

Este jueves, Red de Gas confirmó que hay 20 escuelas que noi cuentan con pleno servicio de gas natural. Esto es porque EcoGas no habilitó el servicio por falta de trabajos, adaptaciones a normativas vigentes y por modificaciones en edificios que no fueron informadas. En paralelo, hubo decisiones para dar continuidad al ciclo lectivo, a través de un Plan de Contingencia con clases virtuales, sobre todo para Primaria.

“Cuando nosotros asumimos, el Ministerio de Infraestructura, comenzó a hacer el relevamiento para ver el estado en que estaban los edificios. Eso lleva su tiempo y tengo entendido que no había un reporte de los problemas institucionales, entonces tuvimos que empezar a hacerlo. Nos encontramos con muchos problemas y en base a eso se empezó a trabajar”, dijo en rueda de prensa, Mariela Lueje, secretaria de Educación.

E insistió en que “todo lleva su tiempo y por ahí, más del que nosotros quisiéramos. Pero estamos conscientes de la problemática que está instalada en las escuelas”.

Detalló que "sabemos que hay directivos que han decidido aplicar un plan de contingencia con clases virtuales, como se hizo en la pandemia. Lo aprendimos en ese entonces y lo vamos a aplicar en estas circunstancias".

Por otra parte, dijo que “hay papás que han decidido no mandarlos a la escuela por motus propio y yo no puedo obligar a los papás a lo contrario; ellos son los responsables. En tanto, las clases y el servicio educativo no se ha cortado, han continuado de otra manera, virtual. ¿Queremos que vuelvan rápido a la presencialidad? Sí, por supuesto y lo estamos procurando".

Marcó que el plan de contingencia con clases virtuales se aplicó sobre todo con el nivel Primario. “Inclusive hay Secundarias que funcionan en el mismo edificio. En ello, en Primaria no están yendo y están tomando clases virtuales, y Secundaria tiene presencialidad”.

Por último, afirmó que se avanza en dar soluciones con calefacción eléctrica: “Nosotros estamos respondiendo en la medida que podemos, con caloventores para las distintas aulas. Tienen que saber que lleva su procedimiento, la adquisición de caloventores también. Son pasos para que se liberen los montos adecuados para la adquisición”.