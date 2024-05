UDAP convocó a plenario para definir si adhiere o no al paro de CGT

martes, 7 de mayo de 2024 13:09

Con la confirmación de la adhesión de UDA y AMET al paro general de CGT, para este jueves 9 de mayo, resta conocer la posición de UDAP al respecto. Debido a que CTERA, central a la que pertenece a nivel nacional, sí se plegará a la medida, ahora la mirada está dirigida al gremio sanjuanino.

Este mediodía se conoció que el secretariado ejecutivo, encabezado por Patricia Quiroga, convocó a un plenario de delegados escolares para este miércoles, a las 9 hs. en el camping de UDAP. En el orden del día figura: paro nacional del 9 de mayo, informe provincial y acciones a seguir.

"Nosotros nos debemos a lo que la docencia defina. Estamos haciendo una encuesta para saber si nos adherimos o no; será la voluntad de la mayoría", destacó este lunes, Patricia Quiroga, secretaria gremial, a Diario La Provincia SJ.

Y resaltó: "es una medida nacional y de acuerdo a lo que la docencia exprese, nos vamos a adherir o no. Con ello, los docentes decidirán si dan clases o no, conociendo la posición del gobierno provincial de descontar el día no trabajado. Si bien en esta reunión paritaria pedimos que se reconsiderara la decisión, nos comunicaron que el descuento por el paro anterior se va a realizar".