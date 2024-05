¿Habrá paro docente en San Juan?: la posición de UDAP sobre la medida del 9 de mayo

lunes, 6 de mayo de 2024 20:50

Los docentes nucleados en CTERA anunciaron un paro nacional para este jueves 9 de mayo, en reclamo por "salarios dignos y empleo con derechos laborales". De esta manera se suman al paro general organizado por la CGT y la CTA. En San Juan, UDAP es parte de la central docente nacional y debe definir su adhesión o no.

"Nosotros nos debemos a lo que la docencia defina. Estamos haciendo una encuesta para saber si nos adherimos o no; será la voluntad de la mayoría", destacó Patricia Quiroga, secretaria gremial, a Diario La Provincia SJ.

La encuesta se realiza a las bases: "es una medida nacional y de acuerdo a lo que la docencia exprese, nos vamos a adherir o no. Con ello, los docentes decidirán si dan clases o no, conociendo la posición del gobierno provincial de descontar el día no trabajado. Si bien en esta reunión paritaria pedimos que se reconsiderara la decisión, nos comunicaron que el descuento por el paro anterior se va a realizar", dijo. Este miércoles se conocerá qué define la docencia sobre el paro general de CGT, al que se plegó CTA y sus adherentes.

En tanto, CTERA hizo conocer su decisión a través de un comunicado publicado en las redes sociales detallando los reclamos que llevan a cabo: realizaron un pedido de financiamiento para la educación pública, por el pago del FONID, por las jubilaciones, contra la ley ómnibus, contra el DNU, entre otros pedidos.