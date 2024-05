Paro universitario: en San Juan será sin asistencia a los lugares de trabajo y detallaron los reclamos puntuales

miércoles, 29 de mayo de 2024 20:30

Este martes en la noche, se conoció que el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas para los días 4 y 5 de junio, ante la falta de respuesta al reclamo salarial por parte del Gobierno Nacional.

En San Juan, desde Adicus confirmaron que la medida de fuerza será acatada sin asistencia a los lugares de trabajo y el secretario General, Jaime Barcelona, detalló los puntos del reclamo en la provincia.

“Es un día de medidas de acción directa, el martes y miércoles de la semana que viene, debido a que fracasó de nuevo la reunión de la paritaria nacional de los docentes universitarios. Así que en ese contexto hay medidas de 48 horas en todos los sectores de la universidad. Será sin asistencia a los lugares de trabajo y vamos a ver qué otras actividades se hacen acá en la provincia”, explicó el referente a Canal 13.

En este marco, detalló que “básicamente el reclamo es el reintegro del FONID para los docentes preuniversitarios, además el gobierno ha dado de baja a la garantía salarial para los cargos bajos, por lo que posiblemente que algunos docentes vean impactado su sueldo, por más que nos han dado un 9% por decreto”.

Barcelona también mencionó que lo que está en discusión, además, es la pérdida del poder adquisitivo del 46%, que registran los docentes universitarios desde la asunción del gobierno de Milei. “El gobierno da un 9% por mayo, pero no está reconociendo la pérdida del 46% que tuvimos entre diciembre, enero y los demás meses, porque nos han ido dando aumentos por debajo de la inflación siempre”, subrayó.

“La Ministra de Capital Humano -Sandra Pettovello- y el Subsecretario de Políticas Universitarias - Alejandro Álvarez- convocaron a reunión paritaria para hoy martes 28 de mayo a las 14:30 horas retomando la reunión que pasó a cuarto intermedio el día 20 de mayo”, destacaron en un comunicado.

“En esta nueva reunión, el Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza. La representación sindical, una vez más, presentó el pliego: pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación, recuperación de lo perdido -del orden del 50 %-, actualización de la garantía salarial, restitución del FONID, fondos de capacitación”, insistieron desde el frente gremial.