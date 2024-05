La UNSJ confirmó que no avanzará en Psicología y Medicina por la crisis presupuestaria

miércoles, 22 de mayo de 2024 11:43

El Gobierno nacional anunció, este martes, un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el presupuesto universitario. Según precisó, el ajuste presupuestario será del 270% y se formalizará el próximo lunes con el objetivo de aumentar los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. En la UNSJ toman con prudencia la situación pero destacaron que el esquema de inversión de los recursos dejará afuera, de momento, a nuevas carreras, entre ellas las de salud.

"Psicología ya está aprobada con CONEAU y Medicina está en la última instancia de aprobación. En ese caso, uno eleva un contrato programa diciendo, "para esta carrera que es considerada crítica se necesitan X cantidad de cargos docentes y X cantidad de cargos no docentes". De aprobarse, en función del interés que pueda tener la sociedad, la provincia y demás, allí desde la Secretaría de Políticas Universitarias se lo financia. Pero, en este caso, es todo lo que se ha dejado como algo congelado en el presupuesto y no se ha utilizado. Son las asignaciones que no son directas, sino que hay que presentar proyectos",detalló Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la UNSJ, en radio Estación Claridad.

Coca mostró prudencia sobre la posibilidad de lograr pronto financiamento para estas carreras nuevas. "Una de las propuestas que elevó el CIN (Consejo Interuniverstario Nacional) al Gobierno es que se pueda comenzar la mesa de diálogo para discutir el presupuesto 2025, de modo tal que no ocurra lo mismo que este año. El menor interés que tiene la universidad es estar en la calle. Lo que queremos es que se dicten la carreras y que se pueda mantener el sistema universitario normalmente. Si ese pedido se acepta, quizás pueda surgir otra oportunidad (para las carreras nuevas), pero la situación actual es bastante complicada", expresó.

Destacó que la UNSJ dedicará los fondos que reciban, en principio, para cubrir gastos de funcionamiento, sistema de becas, comedor universitario y obras menores.