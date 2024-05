Gutiérrez sobre la paritaria docente: "Siempre velamos por el equilibrio fiscal"

martes, 14 de mayo de 2024 23:10

Luego de haber llegado a un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, se pronunció respecto a la negociación y se mostró conforme del resultado de esta tarde, tras el encuentro de más de seis horas en el Ministerio de Educación.

En este marco, detalló las características del pacto que se firmó alrededor de las 21 horas con representantes gremiales, y que significó un avance en cuanto a los salarios.

"Felizmente, luego de arduas negociaciones, hemos podido llegar a un acuerdo paritario para el mes de mayo y un principio de acuerdo para el mes de junio. Para mayo, consiste en un incremento salarial del 10% con base a enero, $30.000 que pagamos de FONID y Conectividad y lo que no se paga, con respecto al otro mes de FONID y Conectividad, lo hemos llevado a puntos, de manera que se le suma 20 puntos a todo el escalafón docente, transformando en cierta forma un concepto que era no remunerativo y no bonificable en uno remunerativo", dijo Gutiérrez a Diario La Provincia SJ.

Para el mes de junio, puntualizó, el principio del acuerdo también establece un 10% de incremento salarial más $30.000 de FONID y Conectividad. "Nosotros venimos trabajando desde febrero para lograr acuerdos, entendemos que los salarios perdieron parte de su poder adquisitivo por una razón nacional, digamos una inflación que pegó fuerte en los meses de diciembre y enero principalmente, pero no podíamos avanzar con incrementos salariales que se fueran de nuestras posibilidades económicas, esto en términos de la recaudación que hacemos. Siempre tenemos que velar por el equilibrio fiscal en el tiempo", dijo.

Y agregó: "Sabemos que se ha perdido poder adquisitivo, pero sabemos que también en el tiempo y a medida que se vaya recuperando la actividad económica y con ello la recaudación, vamos a poder acercarnos a las pretensiones de todos los trabajadores".

En relación a las reuniones paritarias con el resto de los gremios de empleados estatales, sentenció: "La semana pasada también iniciamos conversaciones con los diferentes gremios, nos han ido planteando situaciones que se van produciendo en los diferentes ámbitos, en el sector del escalafón general, con UPCN, con ATE, hemos tenido conversaciones también con los gremios de la sanidad, así que vamos encaminados, ya a través de este acuerdo paritario, a agravar las novedades con estos incrementos salariales planteados para el mes de mayo. Y el principio de acuerdo que se ha logrado para el mes de junio, va a estar supeditado a que los gremios lo bajen a sus respectivos entes estatutarios y de ahí obtener una respuesta".

Este martes, el INDEC dio a conocer el índice de inflación de abril que fue del 8,8%, logrando así el ansiado dígito por debajo del 10% que no se registraba desde octubre de 2023.

"Sin duda que estemos con un dígito de inflación es algo muy bueno y no solamente tenemos un 8,8 que ha dado la inflación a nivel nacional, nosotros tenemos mediciones propias y nos había dado 6,6, para el resto de Cuyo también había dado un valor más bajo, para San Luis y para Mendoza. Pero otro hecho destacable es que la inflación núcleo, que es aquella que se decide en el mercado con oferta y demanda, ha dado 6,3% un valor que no se daba desde enero del 2023. Eso es positivo porque la inflación es un impuesto inflacionario que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos y por lo tanto, si la inflación va bajando, eso es bueno para todos los asalariados principalmente", explicó.

Y cerró: "También el Banco Central, en línea con este nuevo índice de inflación, baja la tasa de política monetaria, que es la tasa con la que remunera sus pasivos monetarios, la baja del 50 al 40 por ciento, baja 10 puntos. Probablemente también la que se paga por plazo fijo baje otros 10 puntos y eso daría una tasa mensual del 2,5. Indudablemente lo que está haciendo el gobierno es converger todas las variables a ese 2%, o sea que tanto tasa de devaluación del dólar oficial, tasa de interés y la inflación vayan a ese 2%. Nosotros pensamos que a lo mejor el próximo índice de inflación de mayo, que se dará a conocer en junio, puede estar en un 6% y luego bajar a 5,4% y mantenerse por un tiempo así".