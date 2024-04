Paritaria docente: Gobierno ofreció un 10% de aumento y gremios bajarán la propuesta a las bases

martes, 9 de abril de 2024 20:28

A las 13:30 horas de hoy, los gremios docentes UDA, UDAP y AMET llegaron hasta el Ministerio de Educación en donde se reanudó la reunión paritaria con representantes de esa cartera y del Ministerio de Hacienda.

En este marco, se conoció que Gobierno ofreció un 10% de incremento salarial para abril que sumaría un 42% desde enero, sin un nuevo bono compensatorio y con mantenimiento de los montos de FONID y Conectividad.

“Consideramos que es muy poca la oferta. Es un 10%, el Fonid y la Conectividad, mantenerlo en 40.000 pesos sin el bono que teníamos de 35.000 pesos. Vamos a bajar la propuesta a las bases para que decidan qué medidas se van a tomar, si continuamos negociando”, dijo Daniel Quiroga de AMET, a Diario La Provincia SJ.

En este marco, el representante señaló que la propuesta será analizada en los próximos días, ya que la próxima reunión será el lunes 15 de abril a las 14 horas.

“El pedido que hicimos fue un 25% para ir recuperando lo perdido de diciembre. No llegamos a eso, estamos a un 15% de lo que hemos pedido, pero en definitiva lo que pasa es que vamos a la baja con el sueldo. Ahora nos vamos a juntar con los delegados y darles el mandato. Seguramente que ya el lunes en la mañana tendremos todos los mandatos, aceptando o no, si seguimos negociando o no, o si hay medida de fuerza”, cerró Quiroga

En este marco, aseguró que la postura de disconformidad se compartió con representantes de UDA y UDAP también.