Paritarias docentes: gremios, con medida expectativa para la nueva revisión salarial

lunes, 8 de abril de 2024 20:58

Este martes, se reanudará la paritaria docente para tratar actualizaciones salariales y los gremios ponen el foco en la recuperación salarial por mes. Bajo esta modalidad se planteó la revisión por la variabilidad en el contexto económico.

Patricia Quiroga, secretaria gremial de UDAP, expresó a Diario La Provincia SJ que "con los otros gremios UDA y AMET vamos con la premisa de mejorar nuestros sueldos y recuperar lo perdido. Estamos hablando de un desfasaje de 3 meses en los que estamos 27,5% por debajo de la inflación mientras que el año pasado estábamos 5 puntos arriba. Aún falta conocer el próximo dato de la inflación".

Destacó, tras la reciente adhesión al paro de CTERA, que "sabemos que la provincia necesita fondos que antes aportaba Nación. No sólo por sueldo, hora extendida, copa de leche e infraestructura. Sino porque si San Juan cubre con sus recursos esas áreas, no puede, por ejemplo, hacer creaciones de cargos docentes. Hay aulas con muchos alumnos porque no se hicieron las divisiones ya que no se autorizaron que haya más docentes".

Agregó que son conscientes del escenario complejo y que "fue UDAP que pidió que la paritaria fuera mensual, porque no sabemos qué pasará. Estamos en la negociación paritaria y queremos que haya clases, pero todo depende de la situación".

Por su parte, desde AMET, Daniel Quiroga expresó a este diario que "llegamos con la premisa de ver cómo se puede recomponer el sueldo mes a mes y para nosotros, estamos 45% abajo aunque, de a poco, se pase el monto de los bonos al salario".

En ello, también puso en valor la falta de recursos nacionales y "que la provincia es quien debe hacer la inversión en la educación. Vamos abiertos al diálogo y somos conscientes que hay malestar entre los docentes, ya que las propuestas anteriores no fueron aceptadas. Estamos a pocos días para que se graben los sueldos y seguiremos expectantes en cuanto a la propuesta, aunque ya se anticiparon algunos números".

La paritaria docente comenzará a la 13 hs. y la propuesta deberá definirse entre esta semana y la próxima.