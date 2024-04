Denuncian el ingreso a la UNSJ de más de 100 empleados sin cumplir la ley

lunes, 8 de abril de 2024 09:18

Esta semana, se hará una presentación en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan denunciando el ingreso a planta, de esta casa de altos estudios, de 166 empleados sin cumplir con la ley. De acuerdo a lo informado por Jorge Cocinero, miembro de este organismo superior, el rector Tadeo Berenguer tomó una medida "por fuera de reglamento, de los cánones normales. Está muy cercano a la falta de cumplimiento de funcionario público".

"Realmente fue un atropello bastante grande que hemos tenido en el seno de nuestra universidad y en la comunidad. En primer lugar, si tenemos vacantes, hay que cubrirlas. El único sistema que está permitido y que dice el convenio colectivo de trabajo, en una resolución específicamente armada, teniendo en cuenta el convenio colectivo de trabajo, es la resolución 15/18", señaló Cocinero en radio Sarmiento.

En dicha resolución se especifica claramente cómo, dónde y cuándo se tiene que hacer el llamado para cubrir los cargos. Éste es un llamado abierto porque son cargos iniciales y al ser de este tipo, tiene que estar permitido que cualquier persona de la comunidad participe. Como esto no se cumplió, Cocinero con un grupo de abogados hará la presentación en el seno del Consejo Superior, que es el máximo organismo de la universidad. Luego se deberá resolver qué es lo que se va a hacer y si se va a labrar un sumario o no contra el rector.

"Está faltando por parte de la universidad que me entregue un documento y se hará la presentación formal ante el Consejo Superior para que justamente den explicaciones del por qué no se ha hecho con este sistema que es el único permitido que tiene y no éste que utilizaron donde ingresaron amigos, familiares y gente conocida del rector, de la vicerectora, de los secretarios y de la gente del gremio", explicó.