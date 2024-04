Paro docente: en San Juan, preocupa la continuidad de la hora extendida

jueves, 4 de abril de 2024 07:39

Los trabajadores docentes nucleados en CTERA anunciaron un paro nacional para el próximo jueves 4 de abril, en reclamo por la eliminación del FONID y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente. Se trata de la segunda medida de fuerza a nivel nacional y la primera a la que San Juan se adhiere, a través de UDAP. La modalidad es no asistir a las escuelas y no habrá movilización.

A nivel local, preocupan varios temas pero destaca la continuidad de la hora extendida a los docentes que cumplen funciones actualmente. "Se financiaba con fondos nacionales y no están llegando esos recursos. Estamos hablando de 204 escuelas que tienen esa hora más para que los chicos trabajen reforzando contenidos de materias pilares como Lengua y Matemática y/o con talleres. En esto, dependemos de lo que pueda hacer la provincia pero hay incertidumbre", dijo Patricia Quiroga, secretaria gremial de UDAP, a Diario La Provincia SJ.

Con ello, ven que el perjuicio es doble: "no sólo el alumno se queda sin esa hora de clases; el docente es el que perderá en su salario al no recibir el pago por la hora extendida. Damos un paso hacia atrás y se pierde ese extra en el salario".

Sobre salarios, también hay otros reclamos a los que se pliegan. "A nivel nacional, Nación dejó de aportar recursos para FONID y Conectividad, por lo que la provincia se está haciendo cargo pero no sabemos hasta cuándo. Es una cuestión que se revisa mes a mes y no debería ser así. A nivel escuelas, ya no enviaron fondos para copa de leche ni comedores escolares. Tampoco hay paritaria nacional, por lo que no se ha fijado el piso salarial que es base para las negociaciones provinciales", marcó.

Sobre las críticas del Gobierno nacional a la medida de fuerza, destacó que "adherimos a este paro, desde la consulta a las bases. Hay motivos por los que adherimos y la Provincia no puede hacerse cargo de todo lo que respondía Nación si destina 80% de recursos a pagar sueldos".

Acerca del paro, el gremio CTERA hizo conocer su decisión a través de un comunicado publicado en las redes sociales, reclamando: La restitución del FONID; la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; la restitución de un piso salarial a nivel nacional; el envío de fondos para los programas educativos nacionales; aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados; el envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y en solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores estatales.