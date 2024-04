UDAP adhirió al paro nacional docente de CTERA de este jueves

miércoles, 3 de abril de 2024 12:08

Los trabajadores docentes nucleados en CTERA anunciaron un paro nacional para este jueves 4 de abril, en protesta por la eliminación del FONID y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente, entre otros ítems. En ello, había expectativa por lo que resolvería UDAP que es parte de la entidad gremial nacional.

Tras una consulta rápida en escuelas, UDAP informó que sus docentes afiliados adherirán al paro y no dictarán clases, este jueves 4 de abril. Así lo confirmó la secretaria gremial Patricia Quiroga a Diario La Provincia SJ: "tras una encuesta rápida que se encaró esta mañana, conocimos la voluntad de los docentes y nos debemos a ella. Este paro nuclea varios puntos:qué pasará con hora extendida, comedores escolares, infraestructura y equipamiento escolar. Si el gobierno nacional quiere que la provincia saque fondos de la coparticipación para Educación, no será posible responder a todo. Si los salarios se llevan el 80%, no se puede ".

Por su parte, CTERA hizo conocer su decisión a través de un comunicado publicado en las redes sociales, reclamando: La restitución del FONID; la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; la restitución de un piso salarial a nivel nacional; el envío de fondos para los programas educativos nacionales; aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados; el envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y en solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores estatales.

El documento sostiene, según Cadena 3, además que “en este nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007, la CTERA rechaza el Protocolo de Seguridad del Gobierno Nacional, que criminaliza la protesta social”.

Agrega que “CTERA realizará el lanzamiento de una Campaña de firmas, exigiendo al Gobierno Nacional garantice la Educación Pública en todo el país”.