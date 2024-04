Preocupa la falta de profesores en Secundaria en San Juan y definirán cómo evaluarán a los alumnos

martes, 23 de abril de 2024 11:39

En la mitad del cuatrimestre escolar, hay escuelas de gestión pública en San Juan que no tienen su planta completa de docentes. Esto se nota particularmente en Secundaria, nivel en el que hay cursos que todavía no tienen clases de algunas materias. Al respecto, desde Educación expresaron que analizarán cómo actuar.

"Estamos al tanto y sabemos del faltante de profesores por directivos y supervisores. En toda la provincia tenemos gran faltante de profesores y pasa también en cargos que no se tomaron, a principios de marzo cuando se hizo la elección", dijo la ministra de Educación, Silvia Fuentes en rueda de prensa.

Explicó que lo que se hace es "suplir con los equipos móviles, tratando de llegar a cada uno de los lugares. Tenemos que trabajar con la gente de los profesorados para que la gente que se vaya recibiendo prontamente para que pueda trabajar. Por otra parte, en departamentos alejados, hay camionetas del Ministerio para que lleve a los docentes a otras zonas. Estamos atentos a ello en Valle Fértil, Iglesia y Jáchal".

De todas maneras, la ministra marcó que definirán también cómo "poner al día" y evaluar a los alumnos que no han tenido clases en ciertos espacios curriculares. "Trabajaremos con supervisores para ver cómo comprimimos esos contenidos, para darlos y darles más tiempo a los chicos porque esto no es culpa de ellos", expresó.

El tema, en paritarias

La problemática fue visibilizada en paritarias por los gremios docentes. Así lo expresó la secretaria gremial de UDA, Karina Navarro a Diario La Provincia SJ a fines de marzo. "Aunque en la docencia hay mucha necesidad, por la situación económica, no hay acuerdo sobre los montos ofrecidos en paritaria. Sin embargo, eso ha influido en renuncias en departamentos alejados y en otros como Caucete, 9 de Julio y 25 de Mayo. A los docentes no les conviene ir a dar clases por dos o tres horas y deciden no seguir. En esto ha influido el aumento del boleto de colectivos. Eso perjudica las clases de los alumnos, ya que hay demoras para cubrir esas vacantes; también por las demoras en cobrar".

Expresó que "hemos reiterado a esta gestión la necesidad que se agilicen los pagos de los cargos y horas que se tomen. Que pasen 6 meses sin cobrar es mucho tiempo y el salario se desvaloriza. Se comprometieron en trabajar en ello y hemos hecho reclamos por varios expedientes".