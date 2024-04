Cuántas familias sanjuaninas se inscribieron para recibir los vouchers educativos

sábado, 20 de abril de 2024 18:58

A través de la Resolución 61/2024, que fue publicada a mediados de marzo en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano de la Nación lanzó un plan para aquellas familias que necesitan ayuda para enfrentar el costo de la educación de sus hijos en instituciones privadas bajo el nombre de "vouchers educativos".

Según fuentes oficiales a las que MDZ tuvo acceso, hasta este viernes 19 de abril accedieron al sistema unos 620.959 adultos (padres o tutores de alumnos) en todo el país, quienes inscribieron un total de 843.579 estudiantes. En cuanto a San Juan, en total, fueron 15.603 adultos quienes pidieron la ayuda, hasta el pasado 19 de abril. Fueron 22.003 los estudiantes inscriptos.

Foto: MDZ

En cuanto a las cinco jurisdicciones que más inscriptos tuvo, el informe interno obtenido por MDZ señala que las mismas son: Buenos Aires con 386.185 alumnos; Córdoba, con 86.803; Santa Fe, con 80.672; CABA, con 41.519; y Mendoza, con 35.093.

Quiénes pueden acceder a los vouchers educativos

Según la normativa, las familias que pueden acceder son aquellas que tengan bajo su responsabilidad parental a estudiantes de hasta 18 años con un ingreso familiar que no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles (el monto total de entrada de la familia no puede superar el $1.419.600). En cuanto al colegio, debe contar con al menos el 75% de subvención estatal y la cuota no debe superar los $54.396. El monto cubrirá hasta la mitad del costo de la cuota de cada niño, sin tope en cuanto a la cantidad.

Las inscripciones para el subsidio a estudiantes de escuelas privadas continúa hasta el 30 de abril inclusive. Según marcó el Ministerio de Capital Humano podría haber una prórroga debido a los problemas en la carga de datos y validación de los mismos que se registraron en la plataforma. El formulario debe completarse en: voucherseducativos.educacion.gob.ar.

Fuente: MDZ